Döbeln

Mit Hochdruck arbeiteten am Montag Kältetechniker am Nettomarkt Grimmaische Straße, um das Kühlsystem wieder zum Laufen zu bringen. „Wir haben alle Kühlregale, die Fleischtheke und den Kühlraum ausräumen müssen. Um 16 Uhr erwarten wir die neue Ware. Die wird dann schnell eingeräumt“, sagte die Marktleiterin. Ab Dienstag soll dann möglichst wieder Normalität bei Netto einziehen.

Ab Dienstag wieder Normalität

Dieser Normalität einen Strich durch die Rechnung hatten dreiste Buntmetalldiebe in der Nacht zum Sonnabend gemacht. Sie durchtrennten mehrere Kupferrohre, die zum Kühlsystem des Marktes gehören, was zu einer Unterbrechung der Kühlkette führte.

Wenigstens Tiefkühleinrichtungen intakt

Die betroffenen Lebensmittel sind unwiderruflich verloren. Das gilt vor allem für Molkereiprodukte, Wurstwaren und Salate aus den Kühlregalen, wo normalerweise eine Temperatur von 0,5 bis 0,7 Grad herrscht. Aber auch für Fleischwaren aus der Frischetheke und für Obst und Gemüse aus dem Kühlraum. Zum Glück blieben wenigstens die Tiefkühleinrichtungen intakt.

Schaden liegt bei mehr als 18.000 Euro

„Es sind insgesamt zehn Paletten voll Ware, die für den Verkauf nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn die Kühlkette einmal unterbrochen ist, dürfen wir diese Produkte nicht rausgeben, so sind die Vorschriften. Wir tragen die Verantwortung für die Gesundheit der Kunden“, erklärt die Marktleiterin. Einige Kunden hatten bereits gefragt, ob sie betroffene Ware zu einem verringerten Preis bekommen können. Das ist also nicht möglich. Auch an die Tafel, die sonst von Netto unterstützt wird, darf diese Ware nicht gegeben werden. Die zehn Paletten voller Lebensmittel werden von der Nettozentrale abgeholt. Es bleibt nur deren Vernichtung. Lebensmittel im Wert von mehr als 18.000 Euro. Wegen eines abgebrochenen Buntmetalldiebstahls.

Von Olaf Büchel