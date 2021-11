Nur ein Euro: Leisnig verkauft Feuerwehrgerätehäuser

Leisnig

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Bockelwitz ist in Betrieb, da kann die Stadt zwei alte Gerätehäuser aus den Dörfern abstoßen. Dazu gehört das in Clennen. Jüngst wurde der entsprechende Ratsbeschluss gefasst. Den Feuerwehrleuten aus dem Ort geht das Gebäude dennoch nicht verloren.

Schon mit dem Plan, in Bockelwitz am ehemaligen „Sächsischen Reiter“ ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen, war das Ziel verbunden, kleinere Ortswehren zu einer größeren in Bockelwitz zusammenzuziehen. Das betrifft die Wehren von Clennen und Naunhof/Beiersdorf. Aus den beiden zu Leisnig gehören Ortsfeuerwehren waren wesentliche Impulse dafür gekommen, ein neues Gerätehaus zu bauen.

Zum einen sollten modernere Schulungs- und Einsatzbedingungen geschaffen werden. So wie in Clennen ist auch das Gerätehaus der Naunhof-Beiersdorfer schon Jahrzehnte alt. Unter andrem die sanitären Bedingungen lassen zu wünschen übrig. In beiden Fällen werden die Gerätehäuser weiter genutzt, und zwar von den ortsansässigen Feuerwehrleuten. In beiden Orten existieren Feuerwehrvereine.

An diese Vereine gibt die Kommune die alten Gerätehäuser ab, und zwar für einen symbolischen Euro. Für die Stadt hat das den Vorteil, dass die Gebäude aus dem kommunalen Bestand und demnach als Kostenstelle aus dem Haushalt genommen werden können. Es fallen dann dafür keine Betriebskosten mehr an. Diese müssen dann von den neuen Nutzern, also von den Feuerwehrvereinen selbst, übernommen werden.

In Clennen gibt es noch Klärungsbedarf, weil zu dem Grundstück am Gerätehaus die daran vorbei führende Straße gehört. Die wurde einst im Zuge der Flurneuordnung unter Regie der dafür zuständigen Teilnehmergemenschaft gebaut. Die Flurneuordnung hat der ehemalige Bockelwitzer Bürgermeister und heutiger Leisniger Stadtrat Micheal Heckel (SPD) maßgeblich begleitet. Er kümmert sich darum, dass bezüglich dieser Straße eine Vereinbarung mit dem Feuerwehrverein Clennen getroffen wird.

Was ebenfalls zu klären ist: Das Gerätehaus in Clennen hat keinen Abwasseranschluss. Das solle die Kommune noch vorher regeln. Für Gebäude und Grundstück soll eine abflusslose Grube gebaut werden. Für Naunhof/Beiersdorf gibt es das Problem nicht, es existiert eine abflusslose Grube. Dort ist jedoch das angrenzende Grundstück, wo geparkt wird, in Privathand. So soll es laut Eigentümer bleiben.

„Für den Verein ist das in Ordnung, die Fläche ohne Vertrag zu nutzen“, sagt Michael Heckel. Beide Vereine wollen in Eigenleistung die verölten Fußböden aus den Fahrzeughallen heraushacken. Für die Gebäude ist vereinbart: Geht mit der Nutzung in Zukunft irgend etwas schief, fallen die Häuser an die Kommune zurück.

Von Steffi Robak