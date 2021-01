Nur mit Termin zur Anmeldung: Oberschule Waldheim vergibt telefonisch Termine

Waldheim

Die Schulanmeldung läuft an der Waldheimer Oberschule in diesem Jahr völlig anders ab. In diesem Jahr sollen die Eltern einzeln kommen, um ihre Kinder an der Mittelschule anzumelden. Darum vergibt die Schule zuvor Termine.

Die Vergabe beginnt am Donnerstag, dem 28. Januar. Die Eltern können anrufen oder eine Email schreiben, um einen Termin zu vereinbaren. Mitzuteilen ist dabei der Name des Kindes, die Grundschule, die es besucht, die Telefonnummer und gegebenenfalls der Terminwunsch. Das Zeitfenster zur Anmeldung erstreckt sich auf zwei Wochen im Februar: 10. Februar von 13 bis 15 Uhr, 11. Februar von 8 bis 18 Uhr, 12. Februar von 8 bis 14 Uhr, 15. Februar von 8 bis 18 Uhr, 16. Februar von 8 bis 18 Uhr, 17. Februar von 8 bis 15 Uhr, 18. Februar von 8 bis 15 Uhr, 19. Februar von 8 bis 14 Uhr sowie am 22./23. Februar auf Anfrage.

Für jede Familie sind für die Anmeldung maximal 30 Minuten geplant. Die Schule bittet die Eltern darum, bei sich abzeichnenden Verspätungen vorher anzurufen. Zu beachten ist außerdem, dass unangemeldete Personen aufgrund der Corona-Pandemie keinen Zutritt in das Schulhaus erhalten. Mitbringen müssen die Eltern: die Bildungsempfehlung im Original, den Aufnahmeantrag für die Oberschule, die Anmeldebescheinigung, eine Kopie der Halbjahresinformation sowie eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes.

Da in diesem Jahr kein Tag der offenen Tür stattfindet, bietet die Schule Beratungen im Internet an. Genaueres dazu steht auf der Homepage der Schule unter „ Schulanmeldung 2021“ im dort veröffentlichten Elternbrief.

Oberschule Waldheim Pestalozzistraße 2, 04736 Waldheim. Telefon: 034327/ 61 00

Fax: 034327/ 6 10 80

E-Mail: verwaltung@oschwa.de

www.oberschule-waldheim.de

Von diw