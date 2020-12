Nur noch eine bauliche Hülle – Altes Ostrauer Vereinshaus entkernt

Ostrau

Nur noch eine bauliche Hülle ist das Vereinsgebäude des SV Ostrau. Auf dem Sportplatz an der Kirchstraße rückten am vergangenen Wochenende 35 Vereinsmitglieder an, um das Gebäude zu entkernen. Das alte Mobiliar kam raus, danach rissen die Mitglieder Heizung, Türen und Fenster raus. Selbst die Pflastersteine wurden auf Paletten geladen und eingelagert. Das Material soll später wieder eingebaut werden. Das Entkernen dient als Vorbereitung für den Abriss des Gebäudes.

Förderbescheid bewilligt

Was dann kommt, ist ein lang gehegter Wunsch des SV Ostrau. Es wird ein neues Vereinsgebäude gebaut. Das Mammutprojekt mit einem Gesamtvolumen von rund 880.000 Euro kann der Verein nicht alleine stemmen. Die Gemeinde ist ebenfalls mit an Bord. Hinzu kommen Fördermittel. Der entsprechende Bescheid trudelte erst vor kurzem ein.

Anzeige

300.000 Euro von der Gemeinde

Demnach wird der Großteil von der Sächsischen Aufbaubank (421.000 Euro) und dem Landkreis Mittelsachsen (75.000 Euro) übernommen. Von der Gemeinde fließen insgesamt rund 300.000 Euro in das Projekt. Das Geld aus der Gemeindekasse stammt zum einen aus der Pauschalzuweisung zur Stärkung des ländlichen Raums, die Kommunen drei Jahre in Folge vom Freistaat erhielten. Die Mittel für 2020 widmete die Gemeinde um. Hinzu kommen außerdem 44.500 Euro aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ sowie 40.000 Euro Vereinsförderung.

Mitgliedsbeiträge erhöhen

Der SV Ostrau beteiligt sich mit einem Eigenanteil und Eigenleistungen. Die Entkernung des alten Vereinsgebäudes war eine solche Eigenleistung. Noch im Dezember soll der Abriss folgen.

Währenddessen rotiert der Verein, um seinen Eigenanteil aufzubringen. „Eine Kreditaufnahme ist im Gespräch. Außerdem sollen die Mitgliedsbeiträge von derzeit acht Euro im Monat auf zehn Euro erhöht werden“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Die Entscheidungen dazu fallen im Januar.

Manpower hilft

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Baumaßnahme ein Erfolg wird“, gibt sich der Bürgermeister optimistisch. Schon beim Arbeitseinsatz, um das Gebäude zu entkernen, lief alles Hand in Hand ab. „Das lief wie am Schnürchen. Die Manpower im Verein hilft.“

Franz Litzke ist Vereinsmitglied und einer der Hand voll Leute, die einen kleinen vereinsinternen Bautrupp gegründet haben. Quasi die, die alles im Blick behalten, organisieren und koordinieren. „Für mich war das Ehrensache. Ich komme selber aus dem Handwerk“, sagt Litzke. „Mit dem Neubau wird das Vereinsgebäude auf den Stand gehoben, der den modernen Anforderungen entspricht.

Kritische Stimmen

Im Vorfeld wurden kritische Stimmen laut, die auch an die Vereinsmitglieder herangetragen wurde. „Es gab Leute, die sich an der hohen Summe für das Vereinsgebäude störten“, erklärt Franz Litzke. Dabei entspricht das neue Vereinsgebäude von der Größe her ungefähr drei Eigenheimen. Und das kostet natürlich Geld. Um Geld in die Kasse zu spülen, hatte der 150 Mitglieder starke Verein eigentlich Benefizveranstaltungen geplant. Aufgrund der Corona-Krise wird daraus aber erst einmal nichts.

Von Stephanie Helm