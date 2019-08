Döbeln

Den Mitarbeitern der Döbelner Tafel wollte er am Dienstagnachmittag gern noch die Hände schütteln und nachfragen, wie die soziale Einrichtung in Döbeln und Umgebung so funktioniert. „Es ist schlimm genug, dass es in einem reichen Land wie Deutschland so viele Menschen gibt, die auf das Angebot der Tafeln zurü...