OVG lehnt Antrag der Linken ab – Geheim im Detail, nicht in der Sache

Mittelsachsen

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) hat einen Antrag der Linken auf Normenkontrolle bezüglich der Geschäftsordnung des Kreistages abgelehnt. Die Linken wollten erreichen, dass eine vom Kreistag mehrheitlich beschlossene Änderung der Geschäftsordnung für unwirksam erklärt wird. Dabei geht es um Beschlussvorlagen für öffentliche Kreistagssitzungen. Die geänderte Geschäftsordnung schreibt vor, dass so genannte Gremienvorlagen geheim zu halten sind, also nicht vor der Sitzung an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Die Linke war der Auffassung, dass diese Regelung gegen das Recht auf freie Mandatsausübung verstoße. Die Kreisverwaltung sieht das anders: Gremienvorlagen seien Sitzungsvorlagen, die als interne Papiere allein für die Vorbereitung der Sitzung dienten. Kritiker nannten das Ganze „ Maulkorberlass“. Landrat Matthias Damm ( CDU) rügte diesen Begriff in der jüngsten Kreistagssitzung: „Gerade nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes sollten alle zu einem normalen Sprachgebrauch zurückkehren.“ Damm erklärte zudem, dass die Kreisräte durchaus mit den Bürgern über die Gegenstände der Tagesordnungspunkte ins Gespräch kommen könnten. Das sei möglich, auch ohne konkrete Einzelheiten aus den Beschlussvorlagen zu offenbaren.

Die Kreisverwaltung weist noch darauf hin, dass das vorliegende Urteil des OVG noch nichts rechtskräftig ist. Die Antragsteller auf Normenkontrolle könnten gegen die Nichtzulassung der Revision eine Nichtzulassungsbeschwerde einzureichen – innerhalb eines Monats nach Erhalt des Urteils.

Eine Kreistagssitzung mehr im Jahr

Ab nächstem Jahr wird es fünf statt bisher vier Sitzungen des Kreistages Mittelsachsen geben. Einem entsprechenden Antrag der CDU/RBV-Fraktion stimmte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zu. Fraktionschef Jörg Woidniok erklärte vor der Abstimmung noch einmal die Gründe für den Antrag. Der Großteil der Kreisrätinnen und Kreisräte sei berufstätig, diese übten ihr Mandat also als Ehrenamt aus. Das führe dazu, dass die meisten von ihnen bereits einen Acht-Stunden-Tag hinter sich hätten, wenn die Kreistagssitzung beginnt. „In den vergangenen Jahren kam es häufig zu Kreistagssitzungen, die sich bis 20 Uhr oder sogar bis 21 Uhr und länger erstreckten. Im verlaufe der späten Nachmittags- und frühen Abendstunden nimmt aber die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit der Kreisräte nicht zu, sondern ab“, sagte Woidniok. Dann könnten ebenfalls wichtige und komplexe Tagesordnungspunkte nicht mehr mit der notwendigen Gründlichkeit, Ausdauer und Genauigkeit behandelt werden. Mit fünf statt vier Sitzungen pro Jahr sollen die Zeiten der einzelnen Sitzungen verkürzt werden. Und innerhalb der Sitzungen soll mehr Zeit für vertiefte Diskussionen und Auseinandersetzungen in der Sache bestehen. Die zusätzlichen Kosten für die fünfte Sitzung und die notwendige Vorbereitung in den Ausschüssen werde bei jährlich zirka 22 500 Euro liegen. Woidniok hält das für eine „akzeptable Größenordnung“, verglichen mit den erzielten Vorteilen. Landrat Matthias Damm erklärte, dass es sich bei dieser Neureglung nicht um eine Änderung der Geschäftsordnung handelt. Diese sehe vor, dass es mindestens vier Sitzungen im Jahr geben muss. Die Links-Fraktion unterstützte den Antrag ausdrücklich.

Kultur- und Sozialausschuss abgelehnt

Einen weiteren Antrag, in diesem Fall von der Fraktion der Linken, lehnte der Kreistag mehrheitlich ab. Ziel der Linken war, neben den schon bestehenden drei Ausschüssen – Verwaltungs- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Technik, Jugendhilfeausschuss – noch einen weiteren beschließenden Ausschuss für Soziales, Kultur und Bildung einzuführen. Fraktionschef Gottfried Jubelt argumentierte, dass so mehr Fraktionsmitglieder in den Ausschüssen mitarbeiten könnten und die Arbeit auf breitere Schultern verteilt werden würde. Die Mehrheit der Kreisräte (62) sah das nicht so, zumal einige Minuten zuvor der Beschluss für die fünfte Kreistagssitzung gefasst worden war.

Von Olaf Büchel