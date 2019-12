Oberbürgermeister ruft Döbelner Stadtrat schon am 2. Januar zusammen

Döbeln

Das neue Jahr 2020 beginnt mit einer Sondersitzung des Döbelner Stadtrates. Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) ruft am ersten Arbeitstag des neuen Jahres den Stadtrat zusammen. Er reagiert damit auf einen Antrag von neun Stadträten der Fraktionen von Wir für Döbeln, SPD/ Linkspartei/Grüne und Freie Wähler. Die neun Stadträte unter Federführung von Wir-für-Döbeln-Fraktionschef Dietmar Damm hatten zur letzten Ratssitzung am 12. Dezember eine Sonderstadtratssitzung beantragt um möglichst schnell eine Entscheidung zum Thema Sanierung oder Neubau der Grundschule Döbeln-Ost herbeizuführen.

Finanzielle Sicherheit der Stadt gefährdet?

Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) kommt dem Antrag der neun Stadträte im Eilzugtempo nach, denn auch er möchte das Thema Schule Döbeln-Ost in Verbindung mit der Förderschule zeitnah entscheiden lassen. Das machte der Oberbürgermeister in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich. Er hatte zuvor im Hauptausschuss einen ausführlichen Beschlussvorschlag vorgelegt. Dieser sollte den Grundsatzbeschluss zur kompletten Neugestaltung des Schulstandortes Döbeln-Ost mit Grund- und Förderschule aufeinem gemeinsamen Schulcampus enthalten. Im Hauptausschuss war dieser Beschlussvorschlag aber auf Widerstand gestoßen. Dietmar Damm hatte deutlich gemacht, dass ihm die geplante über zehn Jahre gestreckte große Gesamtlösung für beide Schulen samt größerer Sporthalle nicht nur zu lange dauere. Sie verschlinge auch die gesamten Rücklagen der Stadt Döbeln. Dietmar Damm befürchtet, dass das Schulgroßprojekt damit die finanzielle Sicherheit der Stadt gefährdet und man dann irgendwann wieder vor dem Problem einer Haushaltskonsolidierung steht, bei dem man dann über viele Freiwilligkeitsleistungen der Stadt den Rotstift ansetzen muss.

1967 wurde das Schulgebäude in Döbeln-Ost erbaut. In vielen Teilen ist die Substanz sanierungsbedürftig. Auch Betonteile sind nach einem Gutachten verschlissen. Quelle: Sven Bartsch

Oberbürgermeister Sven Liebhauser hatte nach der Diskussion im Hauptausschuss seine Vorlage nicht auf die Tagesordnung des Stadtrates am 12. Dezember gesetzt. Im üblichen Tagesordnungspunkt „Informationen des Oberbürgermeisters“, stellte er den geplanten Grundsatzbeschluss aber vor und legten vor allem allen neu gewählten Stadträten dabei auch alle bisherigen Studien, Untersuchungen und Beschlüsse der letzten Jahre vor.

„Unser, in der Verwaltung erarbeiteter Vorschlag sieht vor, als erstes eine neue Grundschule auf dem städtischen Gelände zwischen jetziger Schule und Oberfriedhof zu errichten und anschließend die vorhandene Turnhalle zu erweitern. In einem dritten Schritt müssen wir dann entscheiden, ob wir die 1967 erbaute alte Schule für eine Nutzung als Förderschule sanieren oder ob es besser sie ist, sie abzureißen und eine neue Förderschule an dieser Stelle zu bauen. Da bin ich völlig offen“, so Sven Liebhauser.

Vergleich bereits erstellt

Einen Vergleich beider Variantengibt es bereits. Auf diesen beziehen sich auch die Antragsteller von Wir für Döbeln, SPD/ Linkspartei/Grüne und Freien Wählern. Ihr Plan ist es aber die Grundschule auf dieser Grundlage möglichst zügig zu sanieren und anschließend zeitnah über eine Lösung für die beengte Förderschule auf dem Schlossberg nachzudenken.

Am 2. Januar 2020, ab 17 Uhr, sollen im Sonderstadtrat die Weichen so oder so gestellt werden.

Das schlägt die Verwaltung vor Der Stadtrat soll den Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Hort in Döbeln-Ost beschließen und perspektivisch eine 1,5 zügige Förderschule in Ost ansiedeln sowie die vorhandene Sporthallenkapazität für beide Schulen vergrößern. Mit dem Grundsatzbeschluss sollen ein Werkstatt- und Vergabeverfahren angeschoben und die Projektsteuerung beauftragt werden. Dafür müssen aus dem Haushalt 70 000 Euro locker gemacht werden.

Von Thomas Sparrer/ Dirk Wurzel