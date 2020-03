Obergoseln: Wolf tötet drei Tiere im Wildgehege

Obergoseln

Sebastian Wloch ist bestürzt. Am Mittwochmorgen fand er drei seiner 70 Wildtiere von einem Wolf gerissen in seinem Gehege in Obergoseln vor. „Mir ist gleich aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Die Herde hielt sich total verstört inmitten des Geheges auf“, sagt Wloch. Sofort rief er beide Revierförster sowie den Rissbegutachter des Freistaates Sachsen an. „Der stellte fest, dass es sich eindeutig um den Riss eines Wolfes handelt“, erklärt Sebastian Wloch. Die drei Tiere wurden gezielt durch einen Kehlbiss getötet und anschließend aufgebrochen, um ins Bauchinnere zu gelangen. „Die Herzen und Lebern fehlten.“

Eins von drei Tieren, die im Wildgehege in Obergoseln von einem Wolf getötet wurden. Im Hintergrund: die verängstigte Herde. Quelle: Privat

Schnell fand Sebastian Wloch die Stelle im Zaun, an der der Wolf ins Gehege ein- und später auch wieder austrat. Die Fellspuren am Zaun wurden auf DNA untersucht, ebenso an den gerissenen Tieren. Damit soll der Wolf identifiziert werden. „Man möchte dadurch sicherstellen, ob es sich um den gleichen Wolf handelt, der in den letzten Wochen in Saalbach Tiere riss“, weiß Sebastian Wloch. „Wenn ja, wäre das der sechste Riss des selben Wolfes in den vergangenen Wochen.“

Wolfsfährten entdeckt

Seit drei Jahren findet Sebastian Wloch immer mal Wolfsfährten in der Nähe seines Wildgeheges. Das letzte Mal im Juli vergangenen Jahres. „Am sozialen Verhalten der Tiere habe ich das auch bemerkt“, sagt er. „Sie nächtigen nur noch in der Mitte des Geheges, fressen nicht mehr am Randbereich.“

Zwei Muttertiere getötet

Zum tatsächlichen Angriff kam es nun aber das erste Mal. Besonders tragisch: Zwei der gerissenen Tiere waren Muttertiere. Sie trugen einen Fötus im Leib. Beim dritten Tier handelte es sich um ein erst vergangenes Jahr geborenes Jungtier. „Wir hoffen, dass kein weiteres Tier verletzt ist. Bisher konnte ich davon aber nichts dergleichen wahrnehmen.“

17 Zentimeter

Sebastian Wloch machte sofort die Schwachstellen am Zaun ausfindig. „Der Wolf ist durch einen 17 Zentimeter hohen Spalt zwischen Boden und Zaun gekommen.“ Als er den Zaun sicherte, wichen ihm die beiden Hirsche seiner Herde nicht von der Seite. „Die standen auf fünf Meter permanent an meiner Seite. Das war eine Art Schutzsuche und zeigt, wie verängstigt die Tiere sind“, erklärt Wloch. Seine größte Befürchtung ist nun, dass der Wolf zurück kommt. „Wenn er die Fleischtheke einmal kennt, besteht die Gefahr, dass er den Weg noch einmal hier her findet.“ Doch mehr als für den maximalsten Schutz zu sorgen, kann er nicht tun.

„Das tut einfach weh“

Seit 20 Jahren hält die Familie von Sebastian Wloch Wildtiere in dem Gehege in Obergoseln. Der Verlust der drei Tiere geht ihm nah. „Das tut einfach weh“, sagt er. Die Familie hofft, dass die nächsten Tage einigermaßen Ruhe einkehrt. Auch bei den Tieren.

Von Stephanie Helm