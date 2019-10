Obersteina: 18.000 Tonnen Asphalt für neue Straßendecke

Obersteina

Fast schon ein Stück Heimat ist die Baustelle an der Staatsstraße 35 bei Obersteina für Alexander Krusch. „Wir liegen momentan im Zeitplan“, sagt der Bauleiter, der für die Reif Baugesellschaft Niederlassung Tautenhain schon die letzten zwei Jahre in der Region unterwegs war. „Wir haben beispielsweise die Ortsdurchfahrt Kiebitz gebaut“, sagt er.

Die Arbeiten an der S 35 begannen bereits Mitte September. Das Bauvorhaben sieht vor, die alte Schwarzdecke auf einer Länge von 3,4 Kilometern durch eine neue zu ersetzen. Bisher erfolgte der Abtrag der alten Asphaltschicht und der Bankette sowie die Erneuerung von Straßendurchlässen. „Wir haben sowohl unbelastete als auch belastete Schichten abgetragen“, erklärt Alexander Krusch weiter. In den belasteten Schichten wurden teilweise Teerbestandteile festgestellt.

690 Lkw-Ladungen Asphalt

Aktuell wird der unbefestigte Unterbau abgetragen und das Planum, also der ebene Untergrund, für den Asphalteinbau hergestellt. Der Asphalteinbau ist dann ab dem 4. November geplant. Rund 18.000 Tonnen Asphalt werden während der Bauarbeiten verbaut. „Dazu werden wir etwa vier Wochen brauchen“, so der Bauleiter. Welche Massen da bewegt werden, versucht Alexander Krusch zu verbildlichen: Ein Lkw bringt zirka 26 Tonnen. Bei 18.000 Tonnen Asphalt sind das knapp 690 Lkw-Ladungen, die nach Obersteina gebracht werden. Das Material wird von Naunhof bei Bockelwitz angeliefert. Derzeit sind sechs Mitarbeiter vor Ort, geht es ans Asphaltieren werden es neun Mann sein. „Dazu kommen noch sieben LKW-Fahrer, nicht zu vergessen die Mitarbeiter in der Asphaltmischanlage“, ergänzt der Bauleiter. Insgesamt sind etwa 20 bis 25 Arbeiter an der Baumaßnahme beteiligt.

Am Ende wird der Asphalt 36 Zentimeter dick, in vier Schichten eingebaut – zwei Asphalttragschichten, eine Binderschicht sowie die Deckschicht. „Pro Tag sollen 1.000 bis 1.200 Tonnen Asphalt eingebaut werden“, weiß Alexander Krusch. Ist das geschehen, folgen Restarbeiten: Die Schutzplanken werden geschlagen, das Bankett wieder hergestellt.

Leichte Kost

Die Vollsperrung ist auch weiterhin erforderlich. Die Arbeitsschutzvorschriften verbieten eine halbseitige Sperrung der Straße. Für die Arbeiter vor Ort ist das eine Erleichterung. „Wir bauen sonst viel auf Autobahnen, wo wir uns nach engen Zeitfenstern und Sperrzeiten richten müssen“, so Krusch. „In Obersteina ist das für uns wesentlich angenehmer.“ Baulich gesehen sind die Arbeiten leichte Kost, schätzt der Bauleiter ein. „Es gibt keine großen Herausforderungen.“

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 1,87 Millionen Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen getragen.

Von Stephanie Helm