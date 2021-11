Obstland: Apfel von Pappe statt Plastik-Folie 

Leisnig

Beim Lebensmittel-Einkauf Plastikfolie-Verpackungen meiden – als Beitrag zum klimaneutralen Leben spricht sich das herum. Diese Schlussfolgerung zieht Dieter Heerklotz, Geschäftsführer der Sachsenobst Vermarktungsgesellschaft. Der Handel fordere das so, weil die Kundschaft es so will.

„Nahezu alle unserer Abnehmer aus dem Lebensmitteleinzelhandel – und das sind so gut wie alle Ketten – nehmen unsere Äpfel und Birnen jetzt in einer speziellen Mono-Verpackung ab“, so Herklotz. Mono bedeute: Nur aus einem Material, hier aus Pappe.

Äpfel wie in der Eierpackung

Dafür investierte das Tochterunternehmen der Obstland Dürrweitzschen AG jüngst rund 75 000 Euro in eine neue Verpackungsmaschine, wo die Früchte in diese Mono-Schalen verpackt werden. Und das wahlweise in Vierer-, Sechser- oder Achter-Trays, wie die Schachteln heißen. Die Äpfel kommen jetzt daher wie in einer Eierpackung.

So sieht’s aus: Immer mehr Einzelhandelsketten wollen die Äpfel der Obstland Dürrweitzschen AG nur noch in Pappe verpackt haben statt in Plastik-Folie. Quelle: Sven Bartsch

Etwa das gleiche Investitionsvolumen soll noch in die Nebentechnik fließen, denn noch werden die Pappen per Hand eingelegt. Der Schalenspender wird noch gebaut, bei einer Spezialfirma am Bodensee. Es klemmt derzeit wegen eines Lieferengpasses für das Material.

Erstkontakt mit dem Produkt

Momentan können vier von sieben Verpackungslinien auch ausschließlich in Pappe verpacken. Und das wird je nach Anforderung vom Abnehmer sprich der Handelskette variiert.

„Der Einzelhandel fragt das seit etwa drei Jahren verstärkt nach“, so Heerklotz. Das Thema Verpackung sei permanent im Wandel. Im Grunde kommen jede Saison neue Gesetze, Bestimmungen, Innovationen. „Im Bio-Sektor sind Früchte fast nur noch in der Bio-Verpackung verkaufbar.“

CO2-Aufkommen vor der Haustür senken

Die Verpackung sei ein besonderes Medium, denn damit komme der Kunde zum ersten Mal in unmittelbare Berührung mit dem Produkt. So entstehe das Gefühl, hier könne er für die Umwelt etwas tun. Es ist auch ein psychologischer Effekt. Und der hilft dabei, das CO2 -Aufkommen vor Ort zu senken. Auf etwa 1000 Hektar werden derzeit bei der Obstland Dürrweitzschen AG in und um Dürrweitzschen und Leisnig Äpfel und Birnen geerntet. Jeder einzelne Hektar davon bindet zirka 16 Tonnen CO2 im Jahr und setzt im Gegenzug zehn Tonnen Sauerstoff frei.

Bei der Obstland AG kann man noch klimaneutraler einkaufen als mit Papp-Trays, nämlich gänzlich unverpackt. Das funktioniert in den Obstland-Hofläden. In Leisnig existiert einer an der Chemnitzer Straße.

Dort kann man seine Äpfel selber aus der Kiste raussuchen, in einen mitgebrachten Stoffbeutel verstauen oder in den Manteltaschen wegtragen. Darunter sind auch so genannte Wetteräpfel - mit kleinen Maleschen, vielleicht ein bisschen krummer gewachsen oder, wie in diesem Jahr, ausgerechnet wegen ihrer Größe außerhalb der Norm.

90 plus x ist ungewollt

„Es gab zu bestimmten Zeiten viel Wasser von oben - aber einen Apfel mit einem Durchmesser von 90 plus x, den nimmt der Handel ungern ab, weil die Kundschaft derart große Früchte ablehnt.“

Ebenfalls nahezu verpackungslos kommt das so genannte Büro-Obst daher: Da werden Kisten zu je zehn Kilogramm an Unternehmen im Umkreis von etwa 50 Kilometern geliefert. Die Firmen stellen diese der Belegschaft zur Verfügung. Die Kiste geht im Pfandsystem zur Obstland AG zurück und wird für die nächste Lieferung erneut genutzt.

Es geht um mehr als die Pappe

Auch wenn die Verpackung für den Verbraucher der Erstkontakt mit dem Produkt ist – an der Verpackung mache sich das Ziel der Klimaneutralität nicht ausschließlich fest, sagt Dieter Heerklotz. „Die gesamte Obstproduktion unterliegt bei uns einem Energiemanagementsystem, mit sehr viel strengeren Vorgaben als an eine herkömmliche ISO-Zertifizierung. Und das beginnt schon bei der Bodenpflege, und reicht über Blühstreifen, Nistkästen und Insektenhotels bis hin zum möglichst geringen Treibstoff- oder Düngemittelverbrauch.“

Von Steffi Robak