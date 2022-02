Öffentliche Toilette: Döbeln sucht Lösung ohne Brechstange

Döbeln

Die öffentliche Toilette auf dem Döbelner Niedermarkt kommt. Aber nicht mehr in diesem Jahr. Das ist das Ergebnis einer stundenlangen Stadtratsdebatte am Donnerstagabend. Nach einer Auszeit und mehreren gescheiterten Beschlussvorschlägen der Faktion „Wir für Döbeln“ setzte der Stadtrat mehrheitlich den Vorschlag von Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) und der Rathausverwaltung durch. Die klare Aussage: Die Toilette kommt auf jeden Fall. Nach dem nun beschlossenen Plan ist die Toilette eines von vielen Vorhaben, welche die Stadt im Paket in den nächsten Jahren mit dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ finanzieren möchte. Sollte die Stadt nach ihrem erneuten Antrag in das Programm aufgenommen werden, werden zahlreiche weitere Projekte finanzierbar. So etwa auch das gewünschte Innenstadtmanagement. Die Toilette könnte zu 60 Prozent mit Fördergeld umgesetzt werden und soll eines der ersten Projekte innerhalb des Programms werden.

Scheitert die Stadt erneut bei der Aufnahme in das Förderprogramm, wird die Toilette komplett auf eigene Rechnung der Stadt gebaut. Um keine Zeit zu verlieren, sollen in jedem Fall alle schon möglichen Planungen und Standortvorbereitungen bis Jahresende erledigt werden.

Dietmar Damm und seine Fraktion „Wir für Döbeln“, hatten die Toilette per Antrag vom Herbst auf die Tagesordnung setzen lassen und wollten nun mit der Brechstange durchsetzen, dass die Anlage bis Ende Juni steht und komplett auf eigene Rechnung errichtet wird. „Wir reden seit 20 Jahren über das Thema. Das kann man keinem mehr erklären“, sagte er. Immer wieder hatte seine Fraktion das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Zuletzt im Kommunalwahlkampf 2019. Danach war so Geld für die Anlage angespart worden. Ohne die Anträge von „Wir für Döbeln“ wäre das Thema am Donnerstag sicher nicht so festgezurrt worden.

Der Antrag seiner Fraktion, den auch Sven Weißflog von der Fraktion Freie Wähler/FDP schließlich mit formulierte, fiel dennoch durch. „Die heutige Entscheidung, die Toilette auf Krampf jetzt zu bauen, könnte uns mit allen weiteren Plänen aus dem Förderprogramm kicken. Denn wir haben da noch viel mehr vor“, sagte Peter Draßdo von der FDP und warb für den Vorschlag des Oberbürgermeisters. Als Kompromiss werden nun für die Zeit, bis die Öffentliche endlich steht, am Rathaus die vorhandenen Toiletten im Kellergeschoss und in der Stadtinformation besser ausgeschildert. So dass zumindest während der Öffnungszeiten im Rathaus eine Öffentliche zur Verfügung steht.

Von Thomas Sparrer