Öffentliche Toilette in Döbeln: Donnerstag fällt eine Entscheidung

Döbeln

Geht es nach der Fraktion „Wir für Döbeln“ um ihren Fraktionschef Dietmar Damm, dann ist der Geduldsfaden beim Thema öffentliche Toilette in Döbelns Innenstadt gerissen. Das dringende Bedürfnis der Döbelner und ihrer Gäste hat die Fraktion in ihrem Antrag vom November an den Stadtrat zur obersten Priorität gemacht. Der Stadtrat soll am Donnerstag auf Antrag von „Wir für Döbeln“ klar entscheiden, dass die Toilettenanlage jetzt und zwar bis Ende Juni auf den Niedermarkt kommt. Zu finanzieren wäre das Ganze aus den übrig gebliebenen 75 000 Euro für das im letzten Jahr abgesagte Heimatfest, aus Zinsersparnissen und aus eigenen liquiden Mitteln der Stadt.

Stadt will zwei Drittel der Kosten sparen

Den Griff in die eigenen Taschen der Stadtverwaltung will dagegen Oberbürgermeister Sven Liebhauser und die Verwaltung möglichst gering halten. Und dafür notfalls auch noch einige Monate länger ohne die öffentliche Bedürfnisanstalt aushalten. „Die Toilette ist auch mir ein Bedürfnis. Sie wird gebraucht, das ist unstrittig. Nur beim zeitlichen Ablauf sind wir anderer Ansicht“, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). Die Stadtverwaltung will fürs Klo Fördermittel aus dem Programm „Lebendige Zentren“ nutzen. Das würde im Erfolgsfall dem Stadtsäckel zwei Drittel der Kosten ersparen. Es geht um Ausgaben von insgesamt 150 000 bis 160 000 Euro. Nach dem fehlgeschlagenen Antrag vom letzten Jahr ist nun ein zweiter Anlauf an die Fördertöpfe des Programms gestartet. Bis Ende des Jahres soll über die Geldvergabe entschieden sein. Geht die Stadt dann wieder leer aus, will auch Oberbürgermeister Liebhauser die komplette Bezahlung aus dem Stadtsäckel mittragen. „Wir sollten aber erst den Weg über die Förderung versuchen. Das gesparte Geld hätten wir dann zusätzlich, um unsere Innenstadt nach der harten Corona-Zeit aufzuwerten“, so Liebhauser. Die Zeit bis zu einer Fördermittelentscheidung würde er für die baulichen Vorbereitungen am Niedermarkt nutzen, damit es dann schneller geht.

Thema nicht weiter hinausschieben

Die Fraktion „Wir für Döbeln“ erinnert in ihrem Antrag daran, dass die öffentliche Toilette mittlerweile eine unendliche Geschichte ist. Schon im Juni 2019 hat der Stadtrat den Vorschlag der Fraktion Wir für Döbeln zur Verwendung der pauschalen Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen in Sachsen beschlossen. Von den 140 000 Euro für die Jahre 2018 bis 2020 waren 60 000 Euro als Startkapital beiseite gelegt worden. Dazu sollte schon damals als Ergänzung ein Förderprogramm gesucht werden. Die Toilette steht noch immer nicht. Die pauschal beiseite gelegten Gelder musste zwischenzeitlich wegen geltender Fristen anderweitig eingesetzt werden. Nun soll das Thema nicht nochmals verschoben werden.

Seniorenbeirat und Awo melden sich zu Wort

Auch Lothar Schmidt, CDU-Stadtrat und Chef des Döbelner Seniorenbeirates drückt das Thema ebenso wie den meisten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt schon lange auf der Blase und der Seele. Im Seniorenbeirat ist die Öffentliche Dauerthema. Lothar Schmidt trägt die Fördermittelidee des Oberbürgermeisters mit. Der solle aber prüfen, ob in der Zwischenzeit den Bürgern die öffentliche Toilette im Rathaus und die Ratskellertoiletten täglich zugänglich gemacht werden können.

Frank Götzel vom Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt mit etwa 100 Mitgliedern in Döbeln spricht sich klar dafür aus, die Toilette jetzt zu bauen. „Als ehemaliger Stadtrat weiß ich, dass glücklicherweise immer in unserer Stadt auf solide Finanzen geachtet wurde. Warum dann die Sache mit der Notdurft weiter verzögern und auf die lange Bank schieben. Geld dürfte für eine zügige Lösung da sein. Jetzt sollten auch die Stadträte, die auf keine öffentliche Toilette angewiesen sind, über ihren Schatten springen und für eine schnelle Lösung eintreten.“

Notlösung für die „Not“ im Rathaus

Eine öffentliche Toilette gibt es im Moment nur im Rathaus zu den Öffnungszeiten. Oberbürgermeister Liebhauser stellte in Aussicht, dass während der Öffnungszeiten des Testzentrums im Ratskeller auch diese Toilette benutzt werden kann. Ebenso die Behindertentoilette samt Wickeltisch in der Stadtinformation. Es werde in solch dringenden Fällen niemand mehr zurückgewiesen, so Liebhauser. Das sei im Rathaus durchgestellt.

Von Thomas Sparrer