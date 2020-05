Drei Buswartehäuschen für den Preis von zwei rund um Leisnig

Leisnig

In drei Orsteilen von Leisnig wurden zuletzt neu Buswartehäuschengebaut. 20 000 Euro hat die Stadt insgesamt dafür ausgegeben, und ist damit gut gefahren: Eine der drei Haltestellen wurde nach einem Versicherungsschaden neu gebaut und auch auf diesem Wege finanziert.

Bei einem Verkehrsunfall war das Wartehäuschen im Ortsteil Paudritzsch beschädigt worden, gibt Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder Auskunft. „Der Ausgleich dieses Schadens hat den Paudritzschern nun zu der neuen Haltestelle verholfen.“ Rings um den Haltebereich sind mittlerweile auch schon alle nötigen Anschlussarbeiten erledigt.

Altenhof : Nichts mehr zu retten

Bei dem Buswartehäuschen im Ortsteil Altenhof handelt es sich um reguläre Erneuerung. „Das alte Wartehäuschen war extrem desolat“, so Schröder, „auch eine Reparatur wäre so umfangreich und damit finanziell aufwendig geworden, dass wir das so nicht mehr stehen lassen wollten.“

Zuletzt sind beziehungsweise waren noch die Pflasterarbeiten zu erledigen, damit das Objekt ordentlich nutzbar ist.

Eine der wichtigsten Bushaltestellen auf den Dörfern ist die im Ortsteil Sitten, und zwar an der dortigen Emil-Naumann-Grundschule. Dort war immer schon ausgegangen worden, dass die Kinder sich genauso gut bis zur Abfahrt des Busses auch auf dem Gelände der Schule aufhalten können, dort auch beispielsweise bei schlechten Witterungsbedingungen beispielsweise vor Regen geschützt sind.

Sitten: Vor der Schule die bessere Wahl

Eine Art Dachvorsprung hatte es an der Haltestelle in Sitten bisher auch schon immer gegeben, der einigermaßen einen Unterstand bot. Schröder dazu: „Die neue Variante ist uns trotzdem lieber. Wenn bei Regen sämtliche Kinder von der Schule beziehungsweise direkt vom Schulhof aus zur Bushaltestelle strömen, sobald der Bus einfährt - das ist insgesamt schon eine ziemlich unruhige Situation in diesem Bereich. Und es handelt sich immerhin trotzdem und eine Straße vor der Schule, wenngleich diese auch in einem Dorf liegt, wo der Straßenverkehr im Allgemeinen nicht so groß ist.“

Frühestens nächstes Jahr gehts weiter

Deshalb stand beim Thema Bushaltestellen-Erneuerung der Ortsteil Sitten, mit der zweiten, der ländlichen Grundschule von Leisnig, bei der Stadtverwaltung als erstes vordringlich mit im Fokus.

Für den aktuellen Doppelhaushalt der Kommune waren die 20 000 Euro für di Haltestellen fest ins Budget eingeplant. Nach Schröders Worten ist damit erst einmal Schluss mit neuen Buswartehäuschen für weitere Ortsteilen. Davon gibt es immerhin 40, und auch in anderen sind Bushaltestellen in schlechtem Zustand. Schröder rechnet damit, dass im kommenden Doppelhaushalt, 2021/22, wieder Geld bereit gestellt wird, um anderswo die Situation zu verbessern.

