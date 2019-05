Leisnig

In Leisnig will mit den Bündnis-Grünen eine Partei neu in den Stadtrat einziehen. Inwieweit kann das die Kommunalpolitik beeinflussen? Das Wahlforum am Dienstag mit den Spitzenkandidaten aller sich bewerbenden Parteien und Gruppierungen erlaubte einen Einblick in die Positionen der Kandidaten.

Im Stadtgut von Leisnig saßen die jeweiligen Spitzenkandidaten im Podium: Für die CDU Rüdiger Schulze, für die SPD Michael Heckel, für die Linkspartei Dieter Kunadt, für die Freien Wählervereinigung Hans-Hermann Schleußner und für Bündnis 90/Die Grünen Maria-Christin Anderfuhren.

Grüne Themen mit Ausblick auf gesamte Stadtpolitik

Eingeladen hatten die Mitglieder der Leisniger Regionalgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Für die Moderation konnte der Leisniger Arzt Dietrich Fischer gewonnen werden. Unter anderem ging es um den Einsatz regenerativer Energien beziehungsweise anderweitig ressourcenschonende Maßnahmen in der Kommune, um Schwerpunkte von Städtebaukonzept bis hin zum Umgang mit Grünflächen, von Pestizideinsatz bis Grünstreifenpflege.

Zu Möglichkeiten zur Belebung der Innenstadt wurde debattiert, wie mit der verfallenden Altstadt umgegangen werden könnte und wie sinnvoll es ist, angesichts leer stehender Häuser in der Innenstadt Wohngebiete für den Eigenheimbau wie am Eichbergblick auszuweisen. Wie Einzelhandel oder Kultur aufgestellt sein müssen, um Leisnig für hier lebende Bürger sowie Zuziehende attraktiv zu machen, stand ebenfalls zur Debatte wie das Thema Personennahverkehr und in dem Zusammenhang die Anbindung per Eisenbahn an umliegende Großstädte – durchaus also nicht allein Themen, für die sich nur Menschen mit überdurchschnittlichem Umweltbewusstsein interessieren.

Neue Partei kann Verhältnisse ändern

Die Kandidaten stellten ihre Konsensfähigkeit unter Beweis, selbst dort, wo sie das Entwicklungspotenzial für Leisnig an unterschiedlichen Stellen sehen. Rund 40 Zuhörer waren bei der für alle Bürger offenen Veranstaltung anwesend, darunter Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). Eine Vielzahl weiterer Gäste kamen aus der CDU, fungieren derzeit als Ratsmitglieder beziehungsweise kandidieren erneut. Ähnlich verhielt es sich mit den anderen Parteien und Gruppierungen. Sie waren zahlreich vertreten.

Das Forum war in dem Sinne ein gegenseitiges Abtasten vor allem im Hinblick darauf, dass nun fünf statt bisher vier Parteien und Gruppierungen um die 18 zur Verfügung stehenden Sitze wetteifern. Die CDU besetzt derzeit mit neun Sitzen die Hälfte davon, hat demnach die absolute Mehrheit. Die sonstige Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt: Vier Sitze besetzt die Linkspartei. Ebenfalls vier Sitzen hat die Freie Wählervereinigung. Einen Sitz hält die SPD. Möchten nun die Bündnisgrünen ebenfalls in den Stadtrat, könnte das die CDU Sitze und demnach die Mehrheit kosten. Oder nur auf der gegenüberliegenden Seite im Ratssaal teilen sich die Plätze anders auf. Es wird eine spannende Kommunalwahl in Leisnig.

Kommentar: Demokratie statt unerhört Der CDU-Mann Manfred Wehrmann findet es unerhört: Wie kann nur jemand zu einer Wahl in Leisnig antreten mit dem Ziel, die Mehrheit der CDU zu brechen, fragt er entrüstet im öffentlichen Wahlforum. Als sei es kein legitimes Ziel jeder Wahl, Mehrheits- und damit Machtverhältnisse zu ändern. Leisnigs Wahlkampf ist konfliktgeladener, als es scheint. Sollte die Parteizugehörigkeit auf kommunalpolitischer Ebene tatsächlich so unbedeutend sein wie Wehrmann betont, dann sollte auch anderen Gruppierungen zugestanden werden, ausschließlich für das Wohl der Bürger entscheiden zu können. Ändern sich Machtverhältnisse, ist das ein Zeichen von Demokratie. Und wenn sie so bleiben, im Übrigen auch. von Steffi Robak

Von Steffi Robak