Öffnen, um wieder zu schließen - Besucheransturm im Schießkino in Ossig

Roßwein/Ossig

Eigentlich sollten ab Montag Sachsens Polizeibeamte täglich ihr Schießtraining auf dem Sonnenhof in Ossig absolvieren. Denn dort gibt es jetzt das modernste Schießkino in Sachsen. Doch Corona macht auch um die neue Anlage keinen Bogen. Alle Prüfungen sind absolviert, alle Genehmigungen eingeholt.

Ein Dreizeiler fehlt noch

Nur ein Dreizeiler und ein Stempel der Waffenbehörde fehlen noch. Doch die Behörde hat coronabedingt zu. So verschiebt sich der Start auf unbestimmt. „Das ist ärgerlich und wir verlieren jeden Tag Umsatz, der uns gerade jetzt helfen würde“, sagt Markus Weinert, Geschäftsführer des Landhotels Sonnenhof in Ossig. Er hat als Betreiber extra seinen Waffenschein und die aufwendige Waffenhändlerausbildung erfolgreich absolviert. Genauso wie Heiko Hönicke, der als Schießleiter Chef der neuen Anlage sein wird. Er kennt sich aus mit der Materie, ist selbst Jäger und seit Jahrzehnten Sportschütze. Zukünftig könnte er auch in der Ausbildung tätig werden, die Markus Weinert auf dem Sonnenhof noch anbieten will. Sachkunde-Nachweise zum Beispiel sollen in Ossig abgelegt werden können. Natürlich dürfen auf der neuen Anlage nicht nur Behörden wie die Polizei schießen. Sie sorgen lediglich an 240 Tagen im Jahr für die Auslastung, wenn dann der coronabedingt verzögerte letzte Stempel endlich da ist. Aber auch jeder andere, der gern mal seine Treffsicherheit unter Beweis stellen möchte, darf sich probieren. Unterm Weihnachtsbaum könne ab sofort auch mal ein Gutschein über eine Stunde Schießkino liegen, schlägt Markus Weinert vor.

Besucheransturm bei Führungen

Das ganze Wochenende nutzten er und seine Kollegen für zwei Tage der offenen Tür, um zu dritt in etwa 40 Rundgängen pro Mann und Tag zahlreichen Interessierten in kleinen Gruppen die neue Anlage vorzustellen. Unter den Besuchern waren auch viele Sportschützen, Jäger und Polizisten. Das Interesse tat Markus Weinert und seinem Team gut. Denn die bereits im November von Interessierten gut gebuchte Anlage ist als Sportstätte von der neuerlichen Corona-Schließung für vier Wochen betroffen. „Wir öffnen, um wieder zu schließen. Das ist traurig.“

Von Thomas Sparrer