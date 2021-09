Ölmühle und Hofladen – zu Besuch auf dem Gut Gadewitz

Gadewitz

Montags und dienstags, wenn der Hofladen geschlossen hat, ist es ganz ruhig auf dem Gut Gadewitz. Der Vierseitenhof, den die Familie vor 25 Jahre kaufte, ist schon lange zu einem Zuhause geworden. Hier sind die beiden Töchter aufgewachsen, haben später sogar hier geheiratet – zwischen Nuss- und Birnenbäumen. Hier streunert Kira, eine 16 Jahre alte Hunde-Dame, herum, während sich Elsa, die Katze, ihre Krallen im Liegen wetzt. Die Sonne blitzt durch die beiden Weidentipis, die Maja Horlacher und ihr Mann Dieter vor vielen, vielen Jahren einst für die Kinder pflanzten. Jetzt spielen dort die Kinder der Leute, die dem Hofladen von Maja Horlacher einen Besuch abstatten.

Der Hofladen auf dem Gut Gadewitz. Quelle: Sven Bartsch

Als die Horlachers das Gut in Gadewitz vor einem Vierteljahrhundert kauften, war von Hofladen und Ölmühle noch keine Rede. „Wir wussten nur, dass wir den Hof erhalten und etwas daraus machen wollten“, erinnert sich Maja Horlacher zurück. Einige Jahre später fällt die Entscheidung für den Hofladen. „Aber nur, wenn wir auch selber was machen“, sagte sich das Paar damals. Seitdem bauen sie verschiedene Saaten an und stellen ihr eigenes Öl her. Rapsöl, Sonnenblumenöl und Öl aus Hanf, Lein oder Leindotter. Letzteres ist milder im Geschmack, für diejenigen, denen Lein zu bitter ist.

Damit der Geschmack auch möglichst natürlich erhalten bleibt, wird das Öl in Gadewitz ausschließlich kalt und auch nur in einem Durchgang gepresst. „So bleiben alle Inhalts- und Geschmacksstoffe erhalten“, erklärt Maja Horlacher. Die Ölmühle, die sich die Familie vor 15 Jahren neu anschaffte, wird mit Solarstrom betrieben. „Wir arbeiten schon immer nachhaltig“, sagt sie. Das Saatgut kommt nicht von irgendwoher, muss keine langen Transportwege zurücklegen. Der Strom wird selbst produziert und selbst das, was beim Pressen übrig bleibt, wird entweder zu Mehl weiter verarbeitet oder landet bei den Pferden als Leckerei.

Von oben werden die Saaten in die Ölmühle gefüllt. Mit Hilfe einer Schneckenpresse tropft das Öl aus den Saaten. Was übrig bleibt, wird zu Mehl verarbeitet oder an die Pferde verfüttert. Quelle: Sven Bartsch

Bislang wird jeder Arbeitsschritt – pressen, abfüllen, verschließen und etikettieren – in Handarbeit erledigt. Während Dieter Horlacher als Ölmüller die Silos befüllt und die Saaten anschließend mit der Schneckenpresse bearbeitet, kümmert sich seine Frau um alle weiteren Arbeitsschritte. Künftig wollen die Horlachers das ändern. Einige Arbeitsschritte sollen technisiert werden. Dazu ziehen Abfüllanlage, Verschließ- und Etikettiermaschine ein. Und das Paar hat noch mehr Pläne: Die Scheune samt Produktionsraum soll zur gläsernen Manufaktur werden. Eine Dauerausstellung soll jeden, der es möchte, über die Geschichte des Ölpressens informieren. Dabei dürfen Besucher einen Blick in die Produktionsräume werfen. Die Umbauten sollen bald starten, eine große Glasfront ist das Herzstück. „Es gibt immer wieder Leute, die unser Öl hier kaufen und sich auch dafür interessieren, wie es hergestellt wird“, sagt Maja Horlacher.

Maja Horlacher füllt das Öl in die Flasche. Jeder einzelne Schritt passiert in Handarbeit. Quelle: Sven Bartsch

Das eigene Öl räumt Maja Horlacher in eines der Regale im Hofladen. Dort ist es in guter Gesellschaft. Unzählige Produkte aus der Region reihen sich aneinander. Da bringt der Biobäcker aus Taubenheim das frische Brot. Die Leipachers schleppen Kisten mit Obst und Gemüse aus ihrer Biogärtnerei in Niederlützschera nach Gadewitz, während Claudia Fahs aus Goselitz ihren Schmuck aus gebranntem Ton im Hofladen aufhängen darf. Die Liste ist lang. „Sachsen hat schon viel zu bieten“, sagt Maja Horlacher. Die rappelvollen Regale in ihrem Laden sind der Beweis dafür. Alles stammt immer aus handwerklicher Produktion und artgerechter Haltung, ist oft bio und aus ökologischem Anbau. „Als ich angefangen habe, hatte ich nur Produkte, die auch wirklich hier angebaut werden. Mittlerweile habe ich zum Beispiel auch Zitronen im Angebot, weil mich die Leute danach fragen“, erklärt sie, wie sich ihr Hofladen in den vergangenen Jahren entwickelte.

Das gepresste Öl wird in Handarbeit abgefüllt, verschlossen und etikettiert. Im Hofladen räumt es Maja Horlacher dann in die Regale. Quelle: Sven Bartsch

Die Menschen, die den Weg nach Gadewitz finden, tun das ganz bewusst. Laufkundschaft gibt es hier nicht. Es sind die unterschiedlichsten Menschen, die im Hofladen von Maja Horlacher einkaufen. Die Frau, die gerade Mutter geworden ist und für ihr Kind gesund kochen möchte. Menschen, die ganze Wocheneinkäufe hier machen. Öl-Kunden. Geschenkekäufer. Perspektivisch wollen die Horlachers die Öle auch im eigenen Online-Shop anbieten.

Gut Gadewitz, das ist vor allem Familienstätte. Zu den bekannten Öffnungszeiten aber lassen sie die Menschen an ihrer Leidenschaft teilhaben. Dann öffnet Maja Horlacher die Tür zu ihrem Hofladen, ihr Mann Dieter presst das Öl an der Mühle und Katze Elsa macht mit einem Miau auf sich aufmerksam.

Von Stephanie Helm