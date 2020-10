Öltank-Beseitigung statt Sportfest in Schrebitz

Ostrau/Schrebitz

Mit rund 8.400 Euro fördert die Gemeinde Ostrau in diesem Jahr ihre Vereine. Im Februar fiel der entsprechende Beschluss dazu. Wofür das Geld verwendet werden soll, geben die Vereine in ihren Anträgen an. Der Schrebitzer Verein für Kultur und Leben wollte mit 300 Euro ein Familienfest und Sprinter-Meeting realisieren. Der Ostrauer Rassekaninchenzuchtverein erhielt 400 Euro für das Vereinsfest im Tierheim und seine Rassekaninchenausstellung.

Feste abgesagt

Die Corona-Pandemie machte den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung. Tierheimfest und Sportfest konnten in diesem Jahr nicht realisiert werden. Damit das von der Gemeinde Ostrau zur Verfügung gestellte Geld aber nicht verfällt, disponierten die beiden Vereine um. Der Verein für Kultur und Leben in Schrebitz möchte das Geld für die Entsorgung des alten Heizöltanks nutzen.

THW rückt an

Bereits Ende September rückte das Technische Hilfswerk ( THW) ins alte Heizhaus in der Schrebitzer Kulturschule an. Seit Jahren steht dort ein großer Öltank mit 24.000 Liter Fassungsvermögen. Heizöl befindet sich schon lange nicht mehr drin, aber dafür alte Heizölreste, die eine Art Schlamm bildeten. Das wurde vom TÜV beanstandet, denn im Tank könnten sich entzündliche Gase entwickeln und ein Funke leicht zur Explosion führen. Eine Firma kümmerte sich um die fachgerechte Entsorgung der öligen Überreste. Und auch der Tank musste noch weg.

Mit Kran und Winde

Der Abtransport durch eine Firma hätte 3.700 Euro gekostet. Stattdessen kam den Schrebitzern die Idee, gemeinsame Sache mit dem THW zu machen. So wurde aus der Not eine Tugend und die THW-Truppe führte eine Übung in Sachen Abriss und Räumung durch. Am vergangenen Wochenende rückten die Kameraden mit drei Fahrzeugen, unter anderem einem Radlader und einem Gerätekraftwagen, erneut an, um den Öltank mit Kran und Winde aus dem alten Heizhaus zu befördern. Der Tank soll künftig als Regenwasserbehälter genutzt werden.

Der Rassekaninchenzuchtverein will den Zuschuss der Gemeinde für die im November stattfindende Rassekaninchenausstellung nutzen.

