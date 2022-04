Döbeln

Es war vor einem Jahr etwa, da saßen Stephanie Hagedorn und Arndt Kretzschmann zusammen und tüftelten an einer Idee. Sie wollten einen Ort schaffen, der Familien offen steht. Mit verschiedenen Angeboten – von Kochen, Handwerk, Spielen, und Backen bis Vorlesen, Singen, Hausaufgabenhilfe und mehr. Am Samstag wurde aus der Idee Wirklichkeit. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Döbeln öffnete Tür und Tor ihres Kinder-, Jugend- und Familienzentrums in der Zwingerstraße 35. Willkommen waren Familien, Freunde und alle, die neugierig waren, was an diesem Nachmittag auf dem sonst eher verborgenem, dafür aber wunderschönen Areal vor sich ging. Und schon nach kurzer Zeit stand Arndt Kretzschmann auf der grünen Wiese, ließ seinen Blick über die vielen Besucher schweifen und sagte: „Warum haben wir das nicht schon eher gemacht?“

Ganz bewusst oder durch Zufall

Viele Familien fanden ihren Weg am Samstagnachmittag zum KiJuFaz. Manche ganz bewusst, andere durch Zufall. Quasi im Vorbeigehen. Denn schon von weitem sah und hörte man Kinder im Sand oder auf dem hauseigenen Spielplatz spielen. Zur Premiere ließen sich Arndt Kretzschmann, der als Jugendwart im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Oschatz-Leisnig tätig ist, und seine Mitstreiter eine kleine Besonderheit einfallen. An vielen kleinen und großen Ständen konnten Besucher bei einer Kleiderbörse nach Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug und allerlei anderem Kram stöbern. Es gab Kuchen, Kaffee und vor allem für die Knirpse eine Menge zu entdecken und erleben.

An jedem Dienstag „offene Nachmittage“

Die Veranstaltung am Samstag soll nur der Anfang sein. Was folgt sind regelmäßige „offene Nachmittage“. Jeden Dienstag, von 14 bis 17 Uhr, findet ab sofort ein offenes Angebot für Kinder und Eltern im KiJuFaz statt. Ein Team aus Ehrenamtlichen wird vorerst das Angebot gestalten. Kochen, Handwerk, Spiele, Backen, Hausaufgabenhilfe, Elterncafé, Kreatives, Vorlesen und Singen stehen auf dem Programm. „Je nachdem, was sich die Eltern und Kinder wünschen“, sagt Arndt Kretzschmann. Damit reagiert die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Döbeln auf einen Bedarf, den sie in den vergangenen Monaten immer wieder bemerkt hat. „Es gibt in Döbeln kaum Angebote für Familien“, sagt er. Und weiter: „Wir wollen es so niedrigschwellig wie möglich halten.“ Heißt: Keine Anmeldung, kein straffer Zeitplan, für alle offen. Wer möchte, kommt vorbei oder legt auf dem Spaziergang einen Zwischenstopp ein. Für ein ungezwungenes, spontanes Vorbeischauen bietet sich das KiJuFaz bestens an. Mitten in der Stadt gelegen, ist es für alle gut zu erreichen.

Vicky Kaiser und ihre Tochter Mila hatten zur Kleiderbörse einen eigenen Stand. Quelle: Stephanie Helm

Bisher fanden in den Räumlichkeiten zwar auch immer mal Angebote für Kinder und Familien statt. Die richteten sich vorrangig aber an die Kirchgemeinde. Das soll jetzt anders werden. „Das ist meine Vorstellung von Kirche: Sie ist für andere da“, erklärt Arndt Kretzschmann. Dass das Konzept aufgeht, zeigte sich schon am Samstagnachmittag. Vicky Kaiser und ihrer Tochter Mila zum Beispiel hatten bisher keine Verbindung zur Kirchgemeinde. Bei der Kleiderbörse hatten sie ihren eigenen Stand, verkauften Klamotten und Co. „Wir kommen eigentlich aus Zschochau“, sagt Vicky Kaiser. „Im Dorf wurden wir gefragt, ob wir nicht Lust hätten, dabei zu sein.“ Hatten sie. Und ganz schnell waren sie und ihre elfjährige Tochter Teil des großen Teams aus Ehrenamtlichen.

Fehlende Angebote für Familien

Auf dem Spielplatz wagten sich unterdessen Tilda und Lore ganz hoch hinauf. Mit Hilfe ihrer Eltern kletterten die 16 Monate alten Mädchen auf dem Spielplatz. „Wir kommen zwar ursprünglich aus Döbeln, haben aber in den letzten Jahren in Leipzig gelebt“, erzählt Juliane Roitzsch. Jetzt sind sie, ihr Mann Steve und die beiden Töchter wieder zurück in der Heimat. „Es gibt hier nicht so viele Angebote für Familien“, weiß sie. Von der Kleiderbörse hat sie durch eine Freundin erfahren.

Arndt Kretzschmann war am Samstag anzusehen, wie sehr er sich über die Resonanz freut. „Die Leute haben den Platz erobert“, sagt er und lächelt. Genau so haben er und Stephanie Hagedorn es sich ausgemalt.

Von Stephanie Helm