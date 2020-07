Offene Fragen nach Baumunglück in Döbeln

Döbeln

Mitarbeiter der Stadtgärtnerei sägten am Montagvormittag das letzte Stück etwa fünf Meter hohe Stück Stamm der etwa 20 Meter hohen Eiche am Sonneneck um und beräumten das Gelände. Der Baum war am Sonntagmittag bei einer Windböe in der Stammmitte durchgebrochen und hatte sechs Autos unter sich begraben (DAZ berichtete). Feuerwehr und Bauhofmitarbeiter hatten den Baum noch am Sonntag über der Bruchstelle komplett gefällt und die Fahrzeuge beräumt.

Termine mit Gutachtern und Versicherungen

Die betroffenen Fahrzeughalter hatten am Montag zumeist mit Gutachtern und ihren Versicherungen Termine. Dabei geht es nun darum, wie die Schäden beglichen werden. Das scheint nicht gänzlich unkompliziert. Das Gelände, auf dem der Baum stand, gehört der Stadt Döbeln. Nach Auskunft von Jürgen Aurich, Leiter des Liegenschaftsamtes der Stadt Döbeln, ist das Gelände mit dem Baum und den Parkplätzen an den Vermieter des dortigen Hauses am Sonneneck verpachtet. Damit sei vertraglich auch die Verkehrssicherungspflicht auf den Pächter übertragen worden.

Eiche brach in fünf Metern Höhe

Die Stadt hatte erst im Frühjahr in dem Bereich mehrere Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt. Die kräftige Eiche hielt da offensichtlich noch einer augenscheinlichen Prüfung stand.

Am Sonntag war ein Teil des Stammes, der sich in etwa fünf Metern Höhe in zwei Teile aufgabelte, durch eine starke Windböe abgebrochen.

