Ohne Angst ins neue Jahr – Harthas Bürgermeister im Interview

Im großen DAZ-Interview blickt Harthas Bürgermeister auf das Jahr 2020 zurück. Es gab viele Herausforderung, aber auch positive Highlights. Und auch in das neue Jahr startet Harthas Stadtoberhaupt optimistisch.

Herr Kunze, 2020 war für alle ein schweres Jahr, gab es trotzdem auch Positives? Was waren Ihre Highlights für die Stadt Hartha?

Absolut gab es Positives! Was mir spontan einfällt ist natürlich die Zusage für die 8,2 Millionen Euro Fördermittel für den Breitbandausbau in Hartha. Und, dass die Stadt eine Zusammenarbeit der Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums und der Pestalozzi-Oberschule mit dem Kurt-Schwabe-Institut organisieren konnte. Mit ihrer Idee, Schulen und Forschung regional zu vernetzen, konnten die Schüler und das Institut den simul+Ideenwettbewerb gewinnen, der mit 300 000 Euro dotiert war. Das war eine ganz tolle Sache. Dann waren da noch einige Bauvorhaben die wir vorantreiben konnten, wie die Bauarbeiten an der Pestalozzi-Oberschule.

Vieles lief ja auch mit Fördermitteln...

Ja, wir konnten viele Fördermittel erfolgreich akquirieren, zum Beispiel über das Leader-Programm der Europäischen Union. Wir sehen unsere Chancen in der EU und in den Förderprogrammen der EU, die für den ländlichen Raum immer wieder Möglichkeiten eröffnen. Von der Seite her war es für uns ein sehr erfolgreiches Jahr. Allerdings hatten wir auch ganz ganz viele Herausforderungen die wir meistern mussten und es war dadurch auch für mich ein sehr ereignisreiches Jahr.

Gab es auch zwischenmenschliche Situationen, die sie besonders gefreut haben?

Die Solidarität der Menschen im ländlichen Raum ist jederzeit zu spüren. Schüler haben sich in der Corona-Zeit zusammen getan, um für die Älteren einkaufen zu gehen. Eltern versuchen, den Kindern ein Stück weit einen normalen Alltag zu ermöglichen. Da sieht man, dass die Gesellschaft in der Stadt zusammensteht. Neue Synergien haben sich ergeben und Freundschaften sind entstanden. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt.

Was hat 2020 nicht so geklappt?

Am allermeisten wurmt mich, dass wir den Kameraden der Feuerwehr in Gersdorf immer noch kein ordentliches Feuerwehrhaus zur Verfügung stellen konnten. Das ist im Jahr 2021 einfach eine inakzeptable Situation. Dass die Kameraden dafür immer noch Verständnis aufbringen, kann man ihnen nicht hoch genug anrechnen. Die verdienen absoluten Respekt. Aber Respekt und Dank reicht an der Stelle eigentlich nicht mehr aus. Wir müssen da unbedingt handeln. Wir wollen das dieses Jahr planen, um es nächstes Jahr umsetzen zu können, denn die Kameraden haben noch nicht einmal ein Waschbecken, um sich die Hände zu waschen.

Warum hat das mit dem Feuerwehrhaus nicht geklappt?

Es gibt immer eine Priorisierung, was gemacht werden muss. Da spielen auch Auflagen rein, die wir als Stadt bekommen. So mussten wir viel Geld in die Kläranlage investieren. Hätten wir das nicht getan, wären die Strafen exorbitant hoch gewesen. Aber auch die Bauarbeiten an der Pestalozzi-Schule hatten Vorrang.

Jetzt zu dem großen Thema Corona. Was bedeutet Corona für Hartha? Was hat sich verändert? Wo sind die Probleme?

Das größte Problem sind fehlende Steuereinnahmen. Alle reden nur von Ausfällen bei der Gewerbesteuer. Aber noch niemand redet über die Ausfälle bei der Lohnsteuer. Das ist ein ganz großer Posten für die Kommunen wie Hartha. Da werden wir an die Million Euro kompensieren müssen. Vom Land wurde Unterstützung zugesagt, da vertraue ich auch drauf, konkret gibt es aber noch nichts. Wir werden dennoch weiter investieren, um unsere Stadt konsequent voran zu bringen und die Wirtschaft am laufen zu halten. Dann ist auch die Versorgung der Familien eine große Herausforderung. Die Kinderbetreuung muss organisiert werden. Wir mussten uns jetzt dazu entscheiden, Kurzarbeit zu beantragen. Aber auch hier wir wissen noch nicht, ob wir die Kurzarbeit genehmigt bekommen.

Ist die Notbetreuung für die Kinder im Lockdown denn gesichert?

Die ist absolut gesichert. Da gibt es keinerlei Abstriche. Was wir natürlich nicht beeinflussen können: Wenn jetzt ein Kind oder ein Erzieher sich mit Corona infiziert, dann müssen alle Kinder und Erzieher der betroffenen Gruppe in Quarantäne und zuhause bleiben.

Haben sie Angst vor so einer Situation?

Nein. Mir ist bewusst, dass es früher oder später so kommen wird, aber Angst hab ich davor nicht. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem in Deutschland und sind in Hartha mit Allgemeinmedizinern wunderbar aufgestellt. Ich muss da auch die Mitarbeiter in der Pflege noch einmal hervorheben. Die arbeiten in Zeiten des Abstandhaltens in einem Vollkontaktberuf, haben aber auch kleine Kinder und Angehörige zuhause. Was diese Leute täglich psychisch aushalten und leisten ist unglaublich. Gleiches gilt auch für andere Berufsgruppe, wie Verkäufer, die sich jeden Tag einem Infektionsrisiko aussetzen. Und auch die Lehrer machen einen hervorragenden Job, gerade jetzt im Homeoffice. Deswegen glaube ich, dass wir mit den Leuten die in Hartha leben und arbeiten, die Krise bewältigen können.

Sind die Mitarbeiter in der Pflege ihre Helden des Alltags in den Jahren 2020 und 2021?

Das sind sie schon seit Jahrzehnten – nicht erst seit heute. Aber die Anerkennung des Berufs fehlt, auch aus finanzieller Sicht. Stattdessen immer nur „warme Worte“. Das liegt nicht an den Betreibern der Einrichtungen. Sachsen hat im Bundesgebiet mit die niedrigsten Pflegesätze. Das Budget wird klein gehalten.

Wie sehen Sie die Situation rund um das Thema Impfstoff?

Ich finde, dass die große Politik zu viel Hoffnung gemacht hat. Nach dem Motto: Der Impfstoff ist da, jetzt wird alles sofort besser. Aber vieles ist einfach nicht gut genug geplant. Da finde ich es richtig, dass unser Ministerpräsident alles ein bisschen versachlicht, um eine gewisse Seriosität da rein zu bringen.

Fühlen Sie als Kleinstadt sich durch Bund und Land denn ausreichend unterstützt? Oder wünschen Sie sich manchmal mehr?

Mir wäre es lieber, wenn die Informationen ein bisschen weniger, dafür aber konkreter und verlässlicher wären. Das wünsche ich mir und das fordere ich auch. Ich hatte mehrere Gespräche mit alten Leuten, die nicht wissen wie sie an den Impfstoff kommen. Aus meiner Sicht müsste alles besser abgesprochen werden. Das kann doch nicht so schwer sein – wir wollen doch alle das selbe.

Auch 2021 wird weiterhin viel „Corona-Arbeit“ auf sie zukommen. Gibt es dennoch schon Dinge auf die Sie sich freuen?

Ich freue darauf die Entwicklung Harthas weiter voranzubringen. Wir haben weiterhin Pläne die wir umsetzen wollen. Es gibt Interessenten, die in der Stadt investieren wollen. Wir werden den Kindergarten und die Grundschule in Gersdorf sanieren und ausbauen, weil junge Familien in die Region ziehen und die Nachfrage da ist. Wenn es Möglichkeiten zur Finanzierung gibt, wollen wir uns der Körnerstraße annehmen – die ist seit 25 Jahren nicht asphaltiert. Und wir werden das Augenmerk auf zukunftsorientierte Technologien legen. Die Wasserstoffproduktion zum Beispiel. Das sind Themen die noch in den Kinderschuhen stecken, aber wir wollen die Infrastrukturen dafür aufbauen, um unserem neuen Stadtslogan „Die Stadt mit Weitblick“ gerecht zu werden. Und um die Unternehmen in der Stadt zu halten. Außerdem darf die Planung für das neue Haus für die Feuerwehrkameraden in Gersdorf nicht vergessen werden. Das gehen wir dieses Jahr an.

Wie geht es der Harthaer Wirtschaft eigentlich in Zeiten von Corona?

Es gab natürlich Zeiten, in denen keiner wusste, wie es weiter gehen würde. Aber jetzt laufen wieder alle Firmen richtig gut. Die richtigen Auswirkungen werden wir aber erst in diesem Jahr sehen. Wenn Kurzarbeit nicht mehr geleistet werden kann und, was wir nicht hoffen, Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Diese Auswirkungen sind ja so noch nicht da. Wir sind optimistisch, aber auch wachsam.

Was wollen sie ihren Bürgern für das Jahr 2021 mitgeben?

Die Gesundheit aller steht an erster Stelle. Ich wünsche allen die Kraft diese schwere Zeit durch zu stehen und zusammen zu halten. Der Respekt und die Gelassenheit untereinander ist wichtig. Gerade jetzt können wir nicht nur auf uns selbst schauen, sondern müssen auch anerkennen, was andere leisten.

Was tun sie eigentlich um von dem Corona-Stress mal abzuschalten?

Ich gehe mit meiner Frau spazieren. Wenn ich durch den Wald laufe fällt alles von mir ab. Wir haben wunderschöne Waldgebiete in der Umgebung mit wunderschönen Wanderwegen. Selbst die Radstrecke sind wir schon abgelaufen. Das versuchen wir immer in unseren Alltag einzubauen.

Herr Kunze, ich bedanke mich für das Gespräch.

Von Tim Niklas Herholz