Ohne Dudel-Sack-Event: Wie meistert Kloster Buch Corona-Jahr 2020?

Der erste kreativ Ferientag im Kloster Buch ist gut besucht, das Wetter prächtig, weshalb sich vieles unter freiem Himmel abspielen kann. Ob die Mönche im Kloster Buch Fledermäuse aus Wollstoff genäht haben – wir wissen es nicht.

Auf jeden Fall mussten sie ihre Kutten selbst in Ordnung halten. Wie es ist, für alles handwerkliche selber zu sorgen, sowohl mit Nadel und Faden etwas zustande zu bringen, selbst Papier zu Schöpfen, mit Tusche und Feder zu schreiben – das kann zum kreativen Ferientag im Kloster Buch ausprobiert werden. Davon gibt es zwei in den Sommerfeiern. Am 10. August öffnet sich dazu erneut das Klostertor.

Alte handwerkliche Fertigkeiten probieren

Es empfiehlt sich, zuerst die Schöpfwerkstatt zu besuchen. Dann kann jeder der jungen Besucher sein Werk kam Ende des Tages mit nach Hause nehmen. Dafür muss es zuvor trocken.

In der Schöpfwerksatt erwartet Karen Benndorf vom Förderverein Kloster Buch die Gäste, hat schon aus einem Papierbrei die Masse angerührt, aus der nach kräftigem Umrühren mit einem Rahmensieb eine dünne Schicht Papierbrei geschöpft wird.

Diese kann auf verschiedene Art gestaltet, werden, zum Beispiel mit Blütenblättern wie bei deren Farben in dem feuchten Papier schön ineinander verlaufen. „Kinder mögen es, das selbst geschöpfte Papier mit Details von Servietten zu dekorieren“, sagt Karen Benndorf. So hängen Papierquadrate zum Trocken auf der Leine, mit Dekors aus zarten Grashalmen, aber auch mit graziös schreitenden Löwen.

Körbe, Käuter, Muschelbilder

Eine schöne Facette vom kreativen Ferientag im Kloster Buch ist: Jedes Jahr werden die hauseigenen Angebote wie Papierschöpfen oder Schreiben wie im Mittelalter flankiert von neuen, wechselnden Angeboten. So ist Hannelore Lohse vom Kreativzentrum Freiberg mit einer Vielzahl großteils selbst gesammelter Materialien vor Ort, aus denen ihre Gäste Collagen kleben.

Drechseln mit Claudia Behnisch oder textiles Gestalten mit Hildegard Sängerlaub bieten ebenfalls Möglichkeiten, das eigene gestalterisches Potenzial auszuloten. Beim Körbeflechten mit Ina Lommatzsch oder Zubereiten von Kräuteressig – sehr informativ mit Undine Myja – entsteht manches ganz nützliche Ferienmitbringsel.

Mehr Tagesbetrieb durch Radwanderer

Der kreativen Ferientage gehören derzeit zu den Veranstaltungen, die das Augenmerk auf das Kloster als Veranstaltungsstätte lenken. Rica Zirnsack, die für den Förderverein Kloster Buch die Fäden zusammenhält und auch auf die wirtschaftlichen Zahlen schauen muss, bescheinigt dem Kloster steigenden Zuspruch von Tagesgästen. „Es schauen mehr Radfahrer bei uns rein, die auf dem Mulde-Radwanderweg unterwegs sind und eine kleine Verschnaufpause mit einem Rundgang auf dem Klostergelände verbinden“, hat sie festgestellt.

Spannend: ob am Saison-Ende Besucher reichen

Ob das am Ende der Saison tatsächlich signifikant mehr Besucher gebracht haben wird, stehe jedoch in Frage. Dem Kloster fehlen die großen Veranstaltungen. In diesem Jahr wären wieder „Drums, Pipes and More“ mit dem Mittelsächsischen Kultursommer regulär im Sommerprogramm gewesen.

Auch andere Großveranstaltungen, beispielsweise mit der Mittelsächsischen Philharmonie, waren immer feste Größen im Veranstaltungsplan, hinter denen fest geplante Einnahmen stehen. Ob mehr einkehrende Fahrradfahrer dieses Manko kompensieren können, ist fraglich. Doch der nächste kreative Ferientag kommt bestimmt, und zwar am 10. August, 10 0bis 15 Uhr.

Von Steffi Robak