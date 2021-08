Ohne Fleppen mit dem Motorrad unterwegs?

Roßwein

Sein Vorstrafenregister ist lang. 18 Eintragungen finden sich darin. Ein Großteil davon dreht sich um genau solche Vergehen, weswegen der 50-jährige Roßweiner nun im Amtsgericht Döbeln auf der Anklagebank saß. Er soll mit dem Motorrad gefahren sein – ohne, dass er dafür eine Fahrerlaubnis hat. Auch die Kennzeichen am Motorrad sollen falsch sein. Als Zeugin trat eine Mitarbeiterin der Roßweiner Stadtverwaltung auf. Sie will den Angeklagten im Juni des vergangenen Jahres erkannt haben.

Zeugin macht Foto

„Er saß schon auf dem Motorrad als ich ihn sah. Ich kam vom Kreuzplatz. Als er sich umdrehte, vermutlich um zu schauen, ob die Straße frei ist, konnte ich sein Gesicht sehen“, sagt die 40-Jährige. In dem Moment sei das Visier hochgeklappt gewesen. „Ich habe ihn an seinen Sachen, der Statur und der Gesichtspartie, die ich durch das offene Visier sehen konnte, erkannt.“

Die Mitarbeiterin hat nicht zum ersten Mal mit dem Angeklagten zu tun. Sie kennt den 50-Jährigen aus der Stadt, von Personenkontrollen und Befragungen. Kurzum: Der Angeklagte ist kein Unbekannter in Roßwein. „Er tritt immer mal in Erscheinung, jetzt nicht nur negativ“, sagt die Zeugin vor Gericht aus. Sie zückte sogar ihr Handy, um ein Foto zu machen. Auf dem ist das Visier des Fahrers runtergeklappt. Was genau passiert ist und wer darauf zu sehen ist, ließ sich auch während der Verhandlung schwer einschätzen.

Aus Vermutung Gewissheit gemacht

Auf 50 Meter schätzt die Verwaltungsmitarbeiterin die Entfernung ein, die zwischen ihr und der Szenerie lag. Für Rechtsanwalt Michael Stephan aus Dresden, der den Roßweiner verteidigte, liegt genau dort der Knackpunkt. Dass sie seinen Mandanten aus einer solchen Entfernung erkannt haben will, bezweifelt er. „Ich möchte der Zeugin nichts unterstellen, aber vielleicht wurde hier aus einer Vermutung eine Gewissheit gemacht“, so der Verteidiger.

Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung erklärte während ihrer Zeugenaussage, dass man immer mal wieder höre, dass der Angeklagte durch die Stadt fährt, obwohl er eigentlich keine Fahrerlaubnis besitzt. „Können Sie ausschließen, dass Sie ihn verwechselt haben?“, wollte Richterin Anne Mertens von der Zeugin wissen. „Ja“, sagte die daraufhin entschlossen. „Ich neige dazu, der Zeugin zu glauben“, sagte die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft Chemnitz in ihrem Plädoyer. „Die weite Entfernung sehe ich allerdings problematisch.“

Tat passt zu Vorstrafen

Hört man sich das Vorstrafenregister des Angeklagten an, passt die Tat da allerdings gut rein. 1994 wurde der 50-Jährige, der seit zehn Jahren in Roßwein lebt, zum ersten Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Zahlreiche weitere Male sollten folgen. 2008 machte der Roßweiner mal seinen Führerschein, vier Jahre später nahm man ihm den wegen Drogenvergehen wieder weg. „Wenn man den Auszug aus dem Bundeszentralregister hört, könnte man meinen, mein Mandant sei ein schlimmer Finger, dem man den heutigen Tatvorwurf zutrauen könnte. Darum geht es hier aber heute nicht.“ Michael Stephan plädierte dafür, dass sein Mandant freigesprochen wird.

Elf Monate Gefängnis

Richterin Anne Mertens folgte den Empfehlungen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft und sprach den 50-jährigen Roßweiner frei. „Die Zeugin war sich sicher, den Angeklagten erkannt zu haben. Doch die Entfernung über 50 Meter ist zu groß. Da bleiben Zweifel.“ Deshalb sprach die Richterin auch von einer Zweifelsentscheidung.

Für den 50-Jährigen steht eigentlich noch eine Haftstrafe im Raum. Drei Jahre nach der erstinstanzlichen Verhandlung mit Urteil verwarf das Oberlandesgericht Dresden im Die Revision gegen das Urteil, wonach er für elf Monate ins Gefängnis soll – wegen eines Drogenvergehens.

Von Stephanie Helm