Ohne Glasfaser klemmt bei Firma Weber in Wendishain die Säge

Hartha

Wenn das Internet im Betrieb von Holzbau Weber streikt, steht bald die Werkbank still. Das Familienunternehmen um Vater Michael und Sohn Thomas ist in vielerlei Hinsicht auf eine reibungslose Verbindung angewiesen. Doch seit Jahren fließt durch deren Leitungen lediglich ein Rinnsal. Was für Privatkunden eine lästige Angelegenheit sein mag, ist für so manches Unternehmen in der Region existenzbedrohend.

Von der Buchhaltung bis zur großen Fräse: Alles digital

„Schauen Sie zum Beispiel hier“, sagt Thomas Weber, als er durch die beiden Werkshallen des Wendishainer Hofs führt. Dort stehen zwei große CNC-Fräsen – mannshoch und mehrere Meter lang. Mit ihnen lassen sich komplexe Schnitte und Löcher in die Holzbalken sägen oder bohren. Sie bilden später zum Beispiel das Gerüst von Fachwerkhäusern. Diese Maschinen funktionieren vollautomatisch und benötigen lediglich einen Bauplan für die Arbeit. „Wenn mal etwas mit der Software der Maschine nicht funktioniert oder ich eine Störung habe, benachrichtige ich einfach den Kundendienst“, erklärt Thomas Weber. Dieser könne dann über das Netz auf die Maschine zugreifen und per digitaler Ferndiagnose eine Einschätzung abgeben.

Anzeige

Im Büro läuft schon längst alles digital. „Unser Faxgerät steht eigentlich nur noch zur Dekoration da“, witzelt Thomas Weber. Baupläne in den Großformaten von DIN A2 bis A0 oder 3D-Modelle, das alles verschickt er per E-Mail, ebenso Rechnungen und die restliche Buchhaltung. Ein weiterer Aspekt: Software, etwa für Konstruktionsprogramme, wird häufig nur noch als Cloud-Service angeboten und benötigt daher eine durchgehend gute Internetverbindung. „Das alles steht und fällt mit unserer Internetverbindung“, sagt Vater Michael Weber. „Wir bezahlen aktuell viel Geld für wenig Bandbreite. Einfache E-Mails oder Updates können manchmal Stunden dauern. Das ist doch kein Zustand.“

Weitere LVZ+ Artikel

Seit zehn Jahren hilft sich die Firma Weber deshalb mit einer drahtlosen DSL-Funkverbindung per Antenne aus. Das sei zwar eine Lösung des Problems gewesen, sagt Thomas Weber – aber bei weitem keine optimale. „So waren wir in der Vergangenheit überhaupt erst handlungsfähig.“ Oder um es drastischer auszudrücken: Ohne Internet wäre der Firmenstandort in Wendishain nicht mehr zu halten.

Kunze : „Wichtigstes Vorhaben der vergangenen Jahre“

Die Lage ist ernst in Hartha. Die Zukunftsperspektive der Kommune hängt nicht unwesentlich vom Breitbandausbau ab. Der ländliche Raum kann nur dann bestehen, wenn Firmen wie die von Familie Weber störungsfrei produzieren, Eltern auch einmal von zu Hause arbeiten oder Arztpraxen Online-Sprechstunden anbieten können. Ein Mammutprojekt, das Stadtrat und Verwaltung seit vielen Jahren beschäftigt. 8,5 Millionen wird es kosten, zu hundert Prozent gedeckt aus Fördermitteln von Bund und Land.

Breitbandausbau im Altkreis Döbeln: Vergabeverfahren starten Der Landkreis Mittelsachsen treibt den Breitbandausbau in der Region voran und startet dazu das nächste Vergabeverfahren. Im Blick stehen dabei Gebiete, deren Anschluss ans Glasfaser sich für die Netzbetreiber wirtschaftlich nicht rentiert haben. In den Kommunen Döbeln, Kriebstein, Leisnig, Roßwein, Waldheim und Zschaitz-Ottewig sollen so in den nächsten Jahren insgesamt 2.780 Gebäude sowie 27 Schulen und Krankenhäuser an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Im nächsten Jahr soll schließlich mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Bauphase für alle Projekte sei bis 2024 geplant, heißt es dazu aus dem Landratsamt. In ganz Mittelsachsen sollen in den kommenden Jahren mehr als 11.000 Anschlüsse mit schnellem Internet versorgt werden. Dazu werden rund 179 Millionen Euro vom Bund sowie knapp 78,6 Millionen Euro vom Land Sachsen als Fördermittel bereit gestellt. Kommunen können sich entweder über den Landkreis für eine Förderung bemühen oder, wie etwa die Stadt Hartha, das Thema auf eigene Faust angehen. Mehr Informationen gibt es im Netz auf der Seite des Landratsamtes.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) spricht in diesem Zusammenhang vom „wichtigsten Vorhaben der vergangenen Jahre.“ Während der Corona-Pandemie wäre die Notwendigkeit noch einmal stärker hervorgetreten, meint das Stadtoberhaupt. Die Finanzierung des Projektes bringt die aktuelle Krise indes nicht ins Wackeln.

Beginn der Planungen ab Juli

„Die Zusagen für Fördermittel sind eindeutig“, sagt Kunze. Die Ausschreibung zur Projektentwicklung sei abgeschlossen, ein Unternehmen stehe fest. Im Juli soll es los gehen. „Wir möchten uns dann bald mit der Firma zusammensetzen und die Planung für die kommenden Jahre festlegen.“ Zwei Jahre soll der Ausbau in der Gemeinde dauern. 2022 sollen dann rund 1.112 Haushalte, 147 Unternehmen und vier Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen sein.

Für Michael Weber klingt diese Prognose verlockend. Am liebsten würden sie schon heute wissen, wann ihre Firma dran ist. Darüber kann Bürgermeister Kunze zur Zeit noch keine Auskunft geben. Die konkreten Bauphasen und Abschnitte stünden noch nicht fest, so Kunze. Thomas Weber erwartet diesen Tag sehnsüchtig. „Denn für mich bedeutet Stillstand gleich Rückschritt.“

Von Max Hempel