Oktoberfest in Hartha: Wer wird Miss Dirndl?

Hartha

Am Samstagabend ertönt in der Hartharena wieder der Ruf „O’zapft is“. Dann fällt dort der Startschuss zum zweiten großen Oktoberfest. Bereits im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung in Hartha statt. Von den damaligen Besuchern mit positiven Feedback ausgestattet, geht’s daher in die nächste Runde.

Simulierte Zelt-Atmosphäre

Ab Freitag wird dazu in der Hartharena aufgebaut. Die Halle wird vorrangig für sportliche Zwecke genutzt. Sie mit Oktoberfestzelt-Atmosphäre auszustatten, sei dabei gar nicht so einfach. Zur Simulation eines Zeltdaches wird deswegen die Decke mit Stoffbahnen abgehängt, erklärt der Veranstalter. Dazu kommen Bierzeltgarnituren, eine Bühne und, in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, ein VIP-Bereich. „Da haben wir gerade am Donnerstag die letzten Karten für verkauft. Insgesamt gibt es allerdings noch einige Restkarten“, so die Organisatoren in der Hartharena.

Bereits im vergangenen Jahr war die Veranstaltung gut besucht. Quelle: PR/Ronny Lienkämper

Die „Guggemusike Überdosis“, eine rund zwanzig Mann starke Truppe aus Borna und die Live-Band „Ragged Lee“ sorgen für den musikalischen Rahmen. Weiter durch die Nacht geht es schließlich mit einem DJ. Die Planungen für das Fest in der Hartharena laufen bereits seit einem halben Jahr. Erleichternd sei bei der Organisation besonders die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Hartharena, heißt es von Veranstalterseite. Ein Höhepunkt des Abends wird die Wahl zur Miss Dirndl sein. „Wir schließen da aber niemanden aus. Es kann eigentlich jeder mitmachen, auch Männer in Lederhosen!“ Wer gewinnt, entscheidet am Ende auch das Publikum mit.

Zu einem richtigen Oktoberfest gehört das richtige Bier. Bei der kulinarischen Planung wurde deshalb auf stilechtes Fassbier gesetzt, serviert wird in Maßkrügen. Hinzu kommt das typische Festessen: Brathendl, Bretzel und Co.

Restkarten zu haben

Für Kurzentschlossene gibt es noch Restkarten im Döbelner Old Town Pub. Auch in der Stadtinformation Hartha ist, bis Freitagabend, noch ein geringes Kontingent verfügbar. Die Karten kosten 15 Euro. Wer sich spontan am Samstag zum Besuch in der Hartharena entscheidet, hat an der Abendkasse die Chance auf Karten. Der Einlass beginnt dort ab 18 Uhr. Das erste Highlight, der Bierfassanstich, ist bereits um 19 Uhr.

Von Vanessa Gregor