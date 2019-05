Leisnig

Der Förderverein des Lions Clubs Leisnig organisiert für den Sonntag, 26. Mai, seine nunmehr 14. Oldtimerrallye. Wie bereits im vergangenen Jahr sollen die Fahrzeuge auf dem Markt von Leisnig starten. Dort endet auch die 73 Kilometer lange Rundtour.

Drei Stationen, zwei Durchfahrtskontrollen

Diese führt von Leisnig über Schrebitz, Collm, Luppa, Mutzschen, Schkortitz, Kössern, Röda und Tragnitz zurück nach Leisnig. Es gibt drei Stationen, an denen die Teilnehmer diverse Aufgaben erledigen müssen. Diese werden mit Punkten bewertet. Sie befinden sich in Schrebitz an der Kulturschule, in Mutschen am Schloss sowie in Kössern am Jagdschloss. Darüber hinaus finden Durchfahrtskontrollen in Schkortitz sowie Luppa statt.

Anmeldungen zur Teilnahme mit einem Oldtimer sind noch jederzeit auf der Internetseite des Vereins möglich unter der Adresse www.lions-club-leisnig.de oder per Fax unter der Nummer 037382/83 050. Die Startgebühr für Teilnehmer beträgt 15 Euro, Schüler beziehungsweise Auszubildende zahlen 10 Euro. Sie erhalten dafür ein Bordheft, sowie je ein Getränk und eine Bratwurst.

Am Nachmittag zurück auf Leisnigs Markt

Auf dem Leisniger Markt und vor der Kulturschule Schrebitz werden Kuchen und Kaffee bei Musik und Spielmöglichkeiten für die Kinder angeboten. Die Teilnehmer stellen sich ab 8.30 Uhr auf dem Markt in Leisnig für den Start um 10 Uhr. Die Veranstaltung endet auf dem Leisniger Markt mit der Siegerehrung gegen 14 Uhr. Der Erlös aus der Rallye kommt gemeinnützigen Projekten im Territorium zugute.

Von Steffi Robak