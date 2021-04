Online-Handelsriese stellt zweite Abholbox in Döbeln auf

Döbeln

Wer seine Amazon-Pakete gerade nicht zuhause entgegen nehmen kann, der bekommt diese auf Wunsch jetzt auch an eine unternehmenseigene Paketbox ausgeliefert. In Döbeln wurde diese Woche eine neue solche Box, die bei Amazon Locker genannt werden am Hauptbahnhof vor dem Bahnhofsgebäude am Bahnsteig aufgestellt. „Es handelt sich um einen Locker des Types „xenaida“ . Ein weiterer Amazon-Locker „thalisa“steht bereit in der Mastener Straße 1 den Kundinnen und Kunden zur Verfügung“, war dazu aus der Pressestelle von Amazon zu erfahren.

An diesen Amazon-Abholstationen können Kundinnen und Kunden ihre Amazon-Pakete zu einer für sie passenden Zeit abholen. Die Locker sind einfach zu bedienen. Amazon arbeitet dabei mit Shell Stationen und Einzelhändlern zusammen. „So soll es für alle Kundinnen und Kunden die passende Abholstation, die in den eigenen Tagesablauf passt geben – ob an Tankstellen, in den Vororten oder in Läden im Herzen der Innenstadt. Die meisten Locker sind rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zugänglich. Aktuell gibt es zehntausende Amazon Locker weltweit“, so die Amazon-Sprecherin.

Eine Anleitung für die Bedienung ist unter amazon.de/locker zu finden.

Von Thomas Sparrer