Online-Umfrage: Leben auf dem Land - Was die Leute wirklich wollen

Region Döbeln

Was brauchen die Leute auf dem Land wirklich? Eine aktuelle online-Befragung im Auftrag des Vereins Sachsenkreuz plus verrät, wo Bewohner der Region Döbeln Handlungsbedarf sehen. 177 Personen nahmen teil. Die meisten davon kamen aus Leisnig und Geringswalde.

Die Umfrage soll Aufschluss geben darüber, für welche Themengebiete von 2032 bis 2027 Fördermittel aus der Europäischen Union fließen sollen über das Förderprogramm Leader. Auf der Basis der Umfragedaten soll die Entwicklungsstrategie erarbeitet werden.

Ein großer Anteil der Teilnehmer kam aus Leisnig und Geringswalde. Rund 57 Prozent sind 26 bis 45 Jahre alt, 34 Prozent sind 46 bis 65 Jahre alt. Es beteiligten sich ebenso viele Frauen wie Männer. Viele haben nicht nur über die Themen in ihrer Wichtigkeit votiert, sondern konkrete Hinweise niedergeschrieben.

Woher die Umfrageteilnehmer kommen. Quelle: Sachsenkreuz plus / LE Regio

Hilfe für Ehrenamt und Vereine

Der größte Handlungsbedarf sehen die beteiligten Bürger bei der Unterstützung des Ehrenamtes und der Vereine, gefolgt von der Belebung des kulturellen Erbes, der Verbesserung der Alltagsmobilität sowie der Angebote für Naherholung und Tourismus.

Auch wurden bedarfsgerechte sowie barrierefreie Wohnraumangebote und eine bessere Förderung von Kleinunternehmen gewünscht. Hinsichtlich Waren des täglichen Bedarfs wird vergleichsweise ein geringerer Verbesserungsbedarf gesehen, außer bei der Versorgung mit regionalen Produkten.

Das sind die für die Bürger wichtigsten Themen der Online-Umfrage. Die Farbe Orange bedeutet, dort wird der größte Handlungsbedarf gesehen. Grün bedeutet: Dort läuft es gut. Quelle: Sachsenkreuz plus / LE Regio

Ortszentren stärken

Im Detail werden für die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs kleinere lokale Strukturen angeregt, um Ortszentren zu stärken, die Versorgung für Unmotorisierte zu verbessern sowie lokale regionale Produkte selbst kaufen zu können.

Vorgeschlagen wurden überdachte Marktflächen, die besonders nachmittags oder am Wochenende regionale Produkte anbieten oder Ladenlokale, die regionale Produkte mit anderen Dienstleistungsangeboten kombinieren und als Begegnungsstätte fungieren. Für Seniorinnen und Senioren sollte der Fokus auf die Barrierefreiheit bei öffentlichen Angeboten und Einrichtungen gelegt werden. Dazu gehören aber auch niedrigschwellige Freizeitangebote oder Kooperationen zwischen Schüler- und Seniorenangeboten.

Öffentlichen Raum nutzen

Die öffentlichen Räume sollten so gestaltet sein, dass sie für Kinder und Senioren in der Freizeit nutzbar sind. Die Alltagsmobilität stellt bei den Menschen, die abhängig vom öffentlichen Verkehrsmitteln sind, eine Herausforderung dar. Dieser sollte man mit Projekten wie „Anruf-Linien-Taxis“, „Mitfahrbank“ und ähnlichem begegnen. Häufig wird ein „geordneter Zustand“ von innerörtlichen Fuß- und Radwegen gefordert und eine lückenfreie Anbindung an überörtliche Radwege angeregt.

Ladestation Bushaltestelle

Haltestellenhäuschen, die derzeit fehlen, können zugleich als Informations- und Treffpunkt dienen und mit Solarmodulen ausgerüstet werden. Hierbei könnte sogar deren Beleuchtung gesichert oder über Induktion die Mobiltelefone der Wartenden aufgeladen werden.

Angebote zur Förderung der Elektromobilität sollten auch auf dem Land vorgehalten werden. Die Digitalisierung sollte das Leben auf dem Land erleichtern und fehlende Angebote ausgleichen. Eine Regio-App könnte dabei helfen, noch vorhandene und neue Angebote leichter zu vermitteln oder erreichbar zu machen. Dazu kann auch die Vermittlung von Freiwilligen Diensten und Dienstleistungen gehören.

Kulturelles Erbe verbindet

Die Vereine und das Ehrenamt als Eckpfeiler eines lebendigen Dorflebens brauchen Sichtbarkeit und Räume wie Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport. Vereine brauchen Unterstützung, um sich zielgerichtet Kindern und Jugendlichen zu öffnen. Generell benötigen Engagierte und Interessierte Fachberatung und Informationen.

Das kulturelle Erbe verbindet die Menschen in den Dörfern und Kleinstädten. Dazu sollten die örtlichen Besonderheiten, wie das traditionelle Handwerk berücksichtigt und gefördert werden. Zum Ortsbild gehören sowohl privatgenutzte Gebäude als auch irchen oder Bahnhöfe. Das kulturelle Erbe sollte durch Feste, Veranstaltungen und in öffentlich nutzbaren Räumen erlebbar sein.

Kulturelles Erbe kann man auch erhalten, indem man es einer vielfältigen Nutzung zuführt, wie alte Gemeindehäuser. Die Förderung der lokalen Wirtschaft wird empfohlen, um die Jugend in der Region zu halten, die Betriebsnachfolge zu sichern und brachliegende Gewerbeflächen wieder in Nutzung zu bringen. Ein Existenzgründerzentrum im brachliegenden Postgebäude und die Stärkung von Homeoffice werden angedacht.

Naherholung im Kleinen

Die Qualität von Naherholung und Tourismus beginnt bei Bänken, Rastplätzen, öffentlichen Toiletten und Papierkörben. Zudem werden attraktive und für verschiedenste Altersgruppen - auch Senioren - geeignete Spielplätze gewünscht.

Touristischen Angebote müssten modernisiert werden und für junge Familien vor Ort geeignet sein. Eine bessere Beschilderung von Angeboten wie Wanderwegen wird gewünscht. Statt nur ehrenamtliche Initiativen sollen dafür professionelle Lösungen her. Lokale und landschaftliche Besonderheiten sollen erlebbar gemacht werden.

Mit der Verbesserung der Erlebbarkeit der Region wird eine bessere Verteilung der Beherbergungsmöglichkeiten inklusive moderner Camping- und Caravan-Stellplätze gewünscht.

Ideen für Beherbergung

Angedacht ist die Nutzung bracher dörflicher Bausubstanz als individuelle Übernachtungsmöglichkeit, die auch für junge Gäste interessant sind. Andere schlagen vor, dass die Beherbergung möglichst innerorts sein sollte, um den Ort zu beleben und die Angebote des Ortes erlebbar zu machen.

Klebstoff Bildung

Attraktive Bildungsorte sind der „Klebstoff“ für junge Familien auf dem Lande. So hätten noch einzelne Kitas Modernisierungsbedarf. Hier sind verbesserte Sportangebote und nachmittägliche Bildungsangebote, die den modernen Lebensbedingungen angepasst sind, gewünscht.

Ganz groß: Thema Wohnen

Das Thema Wohnen soll ein wesentlicher Aspekt für die Leader-Förderung sein, mit der Nutzung leer stehender Gebäude für große Familien und Mehrgenerationenprojekte. Insgesamt sollen die Vorhaben das Ortsbild verbessern. Vorhaben, die den Schutz der Umwelt und Pflege der Landschaft dienen, sollen ebenfalls die Attraktivität der Region steigern. Reaktivierung von Dorfteichen, Straßenbegleitgrün, Blühwiesen und Windschutzhecken und die Entsiegelung von Brachen sollen gefördert werden, auch mit alternativen Richtlinien.

Wenig Geld verfügbar

Im Zuge der Umfrageauswertung wird aus dem beauftragten Unternehmen LE Regio ebenfalls mitgeteilt: In der Leader-Entwicklungsstrategie kann nicht jeder von den Bürgern aufgezeigte Handlungsbedarf berücksichtigt werden. Der Grund: Für die nächste Förderperiode steht weniger Gelder als in der Vergangenheit zur Verfügung.

Lesen Sie auch So kommt man an das EU-Fördergeld

Von Steffi Robak