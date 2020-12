Online kaufen, aber bei Partnern in der Region Döbeln

Region Döbeln

Die Chance auf einen entspannten vorweihnachtlichen Shoppingbummel bietet ab sofort der Online-Marktplatz Döbeln. Unter www.marktplatz.lvz.de/zusammen/ findet man jede Menge Geschenkideen. Schließlich läuft wenige Tage vor dem Heiligen Abend bei vielen Menschen die Suche nach den passenden Geschenken für die Liebsten noch auf Hochtouren.

Geschenke von heimischen Händlern und Gewerbetreibenden

Und trotz des erneuten Lockdowns haben die verschiedensten Händler und Gewerbetreibenden der Region zahlreiche Geschenkideen im Angebot. Die regionalen Auswahl-Möglichkeiten sind groß – von kleinen und großen Präsenten über Gutscheine bis hin zu süßen und herzhaften Leckereien. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Gutschein vom Palko Elektro Groß- und Einzelhandel in Döbeln? Oder erkundigen Sie sich über den Reparaturservice und noch zu realisierenden Geschenkideen bei Uhren und Schmuck Popko in Waldheim. Auch das Henwi Kaufhaus in Döbeln bietet unter anderem eine Gutschein-Card an.

Ansprechpartner und Garantie vor Ort

Sollten es dieses Weihnachten hochwertige Geschenke sein, hat man noch den Vorteil, dass nach dem Kauf der Ansprechpartner vor Ort ist. Die Kinder freuen sich ganz bestimmt über Spielzeug aus dem Online-Shop von Hofmann’s Hobby-Shop in Waldheim. Und das Beste ist: Wenn man sich mit dem Shoppen beeilt, ist die kontaktlose Lieferung der Gutscheine und Präsente noch bis Weihnachten garantiert.

Regional kaufen, damit es nach dem Lockdown weiter geht

Man kann also auch während des Lockdowns bei den heimischen Händlern und Gewerbetreibenden die passenden Weihnachtsgeschenke kaufen. So macht man nicht nur den Liebsten eine Freude, sondern unterstützt auch noch die heimische Wirtschaft, damit alle ein entspanntes Weihnachtsfest erleben und nach dem Lockdown im kommenden Jahr wieder richtig durchstarten können. Natürlich sind die Online-Angebote auch nach Weihnachten nutzbar.

Interessierte Händler und Gewerbetreibende der Region können sich nach wie vor anmelden und ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Melden Sie sich unter:doebeln@leipzig-media.de.

Von Andreas Neustadt