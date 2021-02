Online und interaktiv – Hartha bekämpft den Leerstand

Hartha

Wer durch Harthas Stadtgebiet schlendert, sieht immer wieder Fassaden, hinter denen kein Leben herrscht. So manches Haus in der Stadt ist unbewohnt. An manchen nagt der Zahn der Zeit. Das soll sich aber ändern. Gemeinsam mit dem Verein Leipziger Denkmalstiftung will die Stadt eine Online-Plattform schaffen, die dabei helfen soll, dem Leerstand und Verfall entgegenzuwirken. Auf einer interaktiven Karte sollen alle leer- und zum Verkauf stehenden Häuser präsentiert werden.

„Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht alte Häuser, die dem Verfall preisgegeben wurden, zu erhalten. Ich habe dazu einen Beitrag in der Zeitung gelesen und darauf hin den Verein kontaktiert“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. Seit drei Jahren arbeite die Stadt zusammen mit dem Leipziger Verein nun schon an dem Projekt. Auf Grund der Coronapandemie sei es jedoch zu Verzögerungen gekommen. Nun solle das interaktive Angebot im November online gehen, sagt Ronald Kunze.

Objektbegehung vor dem heimischen Bildschirm

Im Internet sind Online-Begehungen der zum Verkauf angebotenen Häuser möglich. So können sich Interessenten auch vor dem heimischen Bildschirm einen Eindruck von Objekten verschaffen. Doch das ist nicht alles. Auf der Internetseite will der Verein Leipziger Denkmalstiftung auch über Fördermittel informieren, welche die potenziellen Käufer für die Instandsetzung der Immobilien beantragen können. Im Einzelfall würde der Verein die neuen Besitzer dann auch gezielt beraten und Fördergelder vermitteln.

Zwölf Häuser hätten Mitarbeiter der Stadt und des Leipziger Vereins bereits begangen und für das Vorhaben analysiert. Insgesamt seien schon 52 Immobilien, die für die neue Internetseite in Frage kämen, erhoben. „Und ich bin mir sicher, dass noch weitere dazu kommen werden“, sagt Bürgermeister Kunze.

Mehrwert für die Stadt ohne finanzielle Belastung

Die Onlinepräsenz, welche die Stadt nun in Zusammenarbeit mit dem Verein Denkmalstiftung schafft, sei ein ergänzendes Angebot. Denn auch die Stadt würde in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Interessierte in Sachen Fördermittel beraten. Denn viele Hausbesitzer wüssten oft gar nichts von den vielen verschiedenen Fördermöglichkeiten. „Aber die Stadt alleine schafft das nicht. Dafür müssten wir jemanden neu einstellen und das geht nicht“, sagt Ronald Kunze.

Mit dem Leipziger Verein habe man einen Partner gefunden, der helfe und selbst kein finanzielles Interesse an der Sache habe. Und auch die Umsetzung des Projekts würde die Stadt finanziell nicht belasten, denn auch das würde mit Fördermitteln finanziert, sagt Harthas Bürgermeister. Er sei davon überzeugt, dass die Aktion helfen könne den Leerstand zu bekämpfen, aber auch Hartha nach außen digital attraktiver zu gestalten und junge Leute in die Froschstadt zu locken. „Wir müssen um jeden Zuzügler kämpfen. Denn jeder, der nach Hartha kommt, hilft den Fortbestand unserer Stadt zu sichern“, sagt Bürgermeister Kunze.

„Das ist unsere Geschichte“

Das dabei versucht wird, die alte Bausubstanz zu erhalten, findet Ronald Kunze bei der Sache wichtig. „Das ist unsere Geschichte und das sollte man nicht gänzlich wegnehmen, sondern sich erinnern wo man herkommt. Und außerdem ist es ökologischer, als abzureißen und neu zu bauen“, so das Stadtoberhaupt.

Von Tim Niklas Herholz