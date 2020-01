Orchester tupft Strauß-Walzer zart aufs Podium

Döbeln

Wenn das Döbelner Theater zum Konzert der Mittelsächsischen Philharmonie bis nahezu zum letzten Platz gefüllt ist und das Programm zweimal nacheinander gespielt werden muss, dann hat das neue Jahr gerade erst begonnen. Denn mögen in den regulären Sinfoniekonzerten die Reihen das ein oder andere Mal erstaunlich leer bleiben: Wenn Neujahrskonzert ist, dann strömen die Zuhörer zu Hunderten in den Musentempel.

Tausendundeine Nacht

Daran hat zweifellos der moderierende Generalmusikdirektor Raoul Grüneis eine Aktie, der dem 2020er Jahrgang wie schon dessen Vorgänger einen spannenden thematischen Rahmen verpasst. Nach dem „Ball im Savoy“ im Vorjahr geht es diesmal richtig weit in die Ferne. Denn die „Tausendundeine Nacht“ gilt, wie Grüneis verkündete, selbst in Arabien als exotisch, weil sie auf indisch-persische Vorläufer zurück geht.

Roter Faden

Man muss nicht lange suchen, um im Repertoire des Johann Strauß Übernahmen aus dem berühmten Märchenzyklus zu finden. „Indigo und die vierzig Räuber“ heißt der Bühnenerstling des Walzerkönigs – ein Stück, das seiner holprigen Handlung wegen einst durchfiel, dessen Musik aber allgemein gelobt wurde. Und die gibt es gleich mehrfach im Konzert: Denn natürlich recycelte Strauß das Komponierte an anderer Stelle so oft, dass sich die „Indigo“-Musik nun im Döbelner Neujahrskonzert wie ein roter Faden durchs Programm zieht.

Schlagwerker mit Kopfbedeckung

Es ist zudem Tradition, im ersten Teil des Konzertes, bevor nach der Pause die Sträuße in allerlei Varianten leuchten dürfen, auch ins „ernste“ Repertoire zu schauen. Dort findet Grüneis zum Thema eine Menge, obwohl er Rimski-Korsakoffs „Scheherezade“ als das Naheliegende gar nicht dirigiert. Doch Mozarts Ouvertüre zur „Entführung“ und vor allem die Ausschnitte aus Carl Nielsens „Aladdin“-Suite entschädigen zweifellos. Hier kann das Orchester auch abseits des Walzertakts brillieren und weiß mit wundervollen Farben Exotisches zu zeichnen. Fürs Optische sind dabei natürlich die Schlagwerker in traditioneller Kopfbedeckung verantwortlich, ansonsten halten sich diesmal deren Späße in Grenzen.

Dynamiden-Walzer ragt heraus

Unter den musikalischen Grüßen der Walzer-Dynastie ragt nach einigen militärisch-schmissig musizierten Polkas und Galopps ein Werk von Josef Strauß heraus: Dessen „Geheime Anziehungskräfte“ tupft die Mittelsächsische Philharmonie mit wundervoller Raffinesse und beseelter Zartheit aufs Podium. Der auch unter dem Namen „Dynamiden“ bekannte Walzer wird in dieser Interpretation gleichsam zum Perpetuum Mobile, das wie ein einmal aufgezogenes Uhrwerk scheinbar unablässig abläuft. Überraschend schnell gerät dann der obligatorische Donauwalzer im dreiteiligen Zugabenblock, der natürlich erst nach einer begeistert vom ganzen Saal mitgeklatschten Version des Radetzkymarsches wirklich zu Ende war.

Das Neujahrskonzert ist am 12. Januar, um 17 Uhr, noch mal in der HarthArena in Hartha zu erleben

Von Hagen Kunze