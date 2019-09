Ordentlich Fersengeld geben für Hospiz Lebenszeit Leisnig

Leisnig

Am Sonnabend geht es in Leisnig um jede Runde: Der Hospizverein Lebenszeit lädt zum Spendenlauf ein. Auf der Bahn rund um den Sportplatz an der Linde darf ordentlich Fersengeld gegeben werden, denn es geht um einen guten Zweck. Für jede Runde sollen 50 Cent Spendengeld fließen – demnach sind auch finanzielle Unterstützer gern gesehen.

Hospiz muss Eigenanteil aufbringen

„Lauft, rennt oder geht mit uns“, heißt es in der Einladung vom Verein. Dieser unterstützt die Lebenszeit gGmbH als das Unternehmen, welches auf dem Hasenberg in Leisnig die Hospizeinrichtung gleichen Namens betreibt. Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Betreiber einer Hospizeinrichtung fünf Prozent der Kosten für jeden Platz selbst aufbringen muss. Dieses Geld versucht der Verein Lebenszeit, mit verschiedensten Aktivitäten und Veranstaltungen aufzubringen. In Form von Spendengeld fließt es dann der gemeinnützigen GmbH zu, die das Hospiz betreibt.

Im ersten halben Jahr, die das Leisniger Hospiz existierte, hatte sich täglich ein Betrag von etwa 22 Euro pro Hospizgast ergeben, welchen die Einrichtung aus eigener Kraft aufbringen muss. In seiner Höhe kann der Betrag variieren, weil sich die Kosten von Gast zu Gast unterscheiden, je nach der Art, wie er je nach Gesundheitszustand behandelt wird.

Rund 80.000 pro Jahr sind aufzubringen

Jedenfalls steht vor der Betreiber-GmbH sowie dem unterstützenden Verein Lebenszeit jedes Jahr die gleiche Herausforderung, rund 80.000 Euro für den Betrieb der Einrichtung aufzubringen. Wer dabei aktiv Unterstützung leisten möchte, kann dies am Sonnabend 8 bis 12 Uhr.

Von Steffi Robak