Ortschaftsrat von Kiebitz endlich vollständig

Kiebitz

Der Ortschaftsrat von Kiebitz ist endlich vollständig. Eine Wahlprüfung hatte bereits im Dezember 2019 ergeben, dass zur Ortschaftsratswahl im Mai des gleichen Jahres zwei Sitze nicht besetzt wurden. Statt der vorgeschriebenen fünf Mitglieder, bestand der Kiebitzer Ortschaftsrat demnach nur aus dreien. Eigentlich gab es genügend Wahlvorschläge, um die freien Sitze besetzen zu können. Nur hatten die nicht die notwendige Mehrheit. Und den Parteien, die eine solche Mehrheit vorweisen konnten fehlten die Kandidaten. Damit war die Mindestanzahl von zwei Drittel der festgelegten Mitgliederzahl in Höhe von vier Ortschaftsräten unterschritten. Die Gemeinde Ostrau ging davon aus, dass Ortsvorsteherin Franziska Dinor mit rein zählt. Dem war aber nicht so. Eine Ergänzungswahl wurde nötig. Die sollte im Juni 2020 stattfinden, doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Neue Mitglieder vereidigt

Schließlich fand die notwendige Wahl vier Monate später, im Oktober, statt. 39,44 Prozent der wahlberechtigten Bürger machten ihr Kreuzchen. Insgesamt wurden 204 gültige Stimmen abgegeben. Die meisten Stimmen erhielt der selbstständige Unternehmer Jan Helm aus Obersteina, die zweitmeisten die Prokuristin und Ortsvorsteherin Franziska Dinor. Beide wurden zur konstituierenden Sitzung am Mittwochabend vereidigt und verpflichtet.

Einstimmige Wiederwahl

Im selben Atemzug wurde ein neuer Ortsvorsteher und dessen Stellvertreter gewählt. In einer offenen Wahl wurde einstimmig entschieden: Franziska Dinor bleibt die Ortsvorsteherin, Manuela Liebner ihre Stellvertreterin. Weil Franziska Dinor nun als Ortsvorsteherin ihren gerade erst eingenommenen Platz als Ortschaftsratsmitglied wieder frei macht, rückt der 47-jährige Holger Müller nach. Er ist als selbstständiger Unternehmer tätig und lebt in Obersteina.

Männlicher Zuwachs

Damit gehören fortan gleich zwei Obersteinaer dem Ortschaftsrat an, zudem zwei Männer. Sie unterstützen ab sofort Franziska Dinor, Manuela Ligner, Annett Dinor und Annett Apel. „Wir freuen uns, dass die Obersteinaer jetzt im Ortschaftsrat vertreten sind“, sagt Franziska Dinor. Sie hofft auch, dass das Gremium schon bald wieder agieren kann. Denn die konstituierende Sitzung am Mittwochabend war seit einem Vierteljahr Corona bedingt die erste Zusammenkunft. Im Februar, hofft die Ortsvorsteherin, kann dann auch wieder mit den Bürger zu den aktuellen Themen gesprochen werden. Wenn nichts dazwischen kommt, soll die nächste Sitzung am 24. Februar stattfinden.

Von Stephanie Helm