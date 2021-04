Osiris Roßwein: 40. Vereinsjahr ist eines der schwersten.

Roßwein

Corona macht auch dem Aquarien- und Terrarienverein „OSIRIS“ in Roßwein schwer zu schaffen. Deshalb sind die Aktiven aktuell besonders für die vielfältige Unterstützung durch Partner und Sponsoren dankbar. So besuchte gerade der Geschäftsführer der Söhnel Elektroanlagen GmbH, Rico Söhnel, den Verein, um sich über den Fortgang der Arbeiten am „Amazonasbecken“ zu informieren. Seit Jahren unterstützt er den Verein. Schon im Dezember vergangenen Jahres stellte er 2000 Euro zur Verfügung und fördert vor allem jetzt in diesen schweren Zeiten den Fortbestand des Vereines. „Osiris“ kann nicht wie andere Vereine einfach mal das Licht ausmachen und die Vereinsarbeit ruhen lassen, müssen doch die Tiere in den Aquarien und Terrarien täglich gefüttert werden.

Dank für vielfältige Unterstützung

„Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei den vielen Privatpersonen und Firmenchefs bedanken, die unsere Kinder– und Jugendarbeit würdigen und uns unterstützen. Danke an die Schulleitung der Geschwister Scholl Schule und an die Stadtverwaltung, den Bürgermeister und die Stadträte. Danke auch an alle Roßweiner Bürger, die bei den Sammlungen ihr Altpapier zur Verfügung stellen“, sagt Gerald Voland, Sprecher des Vereins.

In diesem Jahr feiert Osiris sein 40-jähriges Gründungsjubiläum. Es sei aber das bis jetzt schwierigste Jahr durch die Corona-Pandemie. Die Arbeit mit der Jugendgruppe ruht bis auf weiteres, da man den Hygieneauflagen folgen müsse. Für den 8. und 9. Mai ist der Tag der Vereine geplant. Für September das Vereinsjubiläum. Aber ob diese Veranstaltungen stattfinden können, steht in den Sternen.

Von Thomas Sparrer