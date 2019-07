Rosswein

Rene Zaspel ist der neue Vorsitzende des Roßweiner Aquarien- und Terrarienvereins Osiris. In der Jahreshauptversammlung des Vereins ist außerdem Harald Fischer zu seinem Stellvertreter und Haidy Zaspel zur Schatzmeisterin gewählt worden.

Ein Name, der untrennbar mit dem Verein in Verbindung steht, taucht nicht mehr in der Mitgliederliste auf: Robby Riedel, der den Osiris bislang mit vollem Einsatz geführt hat, kandidierte nicht wieder für den Vereinsvorsitz. Genauso wie Marita Riedel, die bislang den Posten als Schatzmeisterin inne hatte, hat er den Verein aus persönlichen Gründen verlassen. Leicht gefallen ist ihm das nicht, wie der auf Nachfrage der DAZ bestätigt, doch ein klarer Schnitt sei erforderlich gewesen. Der Aquarien- und Terrarienverein ist Robby Riedels Lebenswerk, zu dem auch gehörte, dass er seit zig Jahren seinen Jahresurlaub dafür genommen hatte, um die jährliche Ausstellung vorzubereiten. Mit seinem Ausstieg aus dem Verein gibt Riedel auch die Jugendgruppe ab, die er jeden Samstag angeleitet hatte.

Mit dem Verein an sich hat der Rückzug Riedels nichts zu tun, auch nicht mit Befindlichkeiten unter den Mitgliedern. Die bedauern des Rückzug der Riedels sehr. „Es ist für uns ein großer Verlust, haben sie den Verein doch viele Jahre geführt und sich immer intensiv für alle Belange eingesetzt“, so Rene Zaspel. Er tritt in große Fußstapfen.

Seit 1993 hat der Verein im Keller der Oberschule seine Heimat. Durch deren Umbau waren auch die Vereinsräume in Mitleidenschaft gezogen worden.

