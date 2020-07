Ossig: Emus ziehen im Sonnenhof ein

Roßwein

Wer guckt denn da? Der Sonnenhof Ossig ist seit dieser Woche um eine tierische Attraktion reicher. Fünf Emus leben jetzt in dem zweieinhalb Hektar großen Tiergehege des Landhotels. Betreiber Markus Weinert hat die Laufvögel ganz klein von einem Züchter aus der Region bekommen und diese zunächst auf seinem eigenen Grundstück aufgezogen. Jetzt sind sie etwa ein halbes Jahr alt und konnten am Montag in die Wildschafanlage des Sonnenhofes umziehen. Dort genießen sie den großen Auslauf in trauter Eintracht mit den gehörnten Vierbeinern.

Emanzipierte Vögel

„Ziel ist, eine Emu-Zucht aufzubauen. Bei diesen großen Vögeln geht es total emanzipiert zu“, berichtet Weinert. „Das Weibchen legt die Eier, das Männchen brütet sie aus. Inzwischen hält die Emu-Frau schon Ausschau nach dem nächsten Mann.“

Auslauf haben die Vögel in Ossig genügend. Quelle: Olaf Büchel

Emu auf Speisenkarte

Wenn es dann eine richtige Herde gibt, soll im Sonnenhof auch Emu auf der Speisenkarte stehen. Markus Weinert: „Ein ausgewachsenes Tier bringt immerhin 50 Kilogramm auf die Wage. Emu-Fleisch ist wie Wild sehr wohlschmeckend.“

Der Emu stammt ursprünglich aus Australien und ist nach dem Afrikanischen Strauß der zweitgrößte Laufvogel.

Von Olaf Büchel