Ostalgie: Döbelnerin schwört auf robuste DDR-Küchenhelfer

Döbeln

Viele Produkte aus DDR-Zeiten haben 30 Jahre nach der politischen Wende inzwischen Kultstatus. Zum Beispiel der Sternrekorder, das im thüringischen Suhl ­hergestellte Moped Simson S 50, die Waschmaschine WM 66 oder das Rührgerät RG 28. In vielen Haus­halten der Region Döbeln sind Ostprodukte noch in Benutzung. Vor allem, weil sie im Gegensatz zu manchem heute aus China importierten Geräten unverwüstlich sind und in manchen Haushalten seit mehr als 40 Jahren ihren Dienst tun.

Warme Brötchen und Toast Hawaii

Genau das kann Wilrun Wagner aus Döbeln bestätigten. „Der absolute Star in ihrem Haushalt ist der „Acosta Grill“. „Ein kleines feines Gerät, das seit mehr als 40 Jahren noch immer täglich meine Brötchen aufbäckt oder mal einen leckeren Hawaii-Toast herstellt“, sagt die 82-Jährge. „Sein Gitterrost dient dazu noch als Kuchengitter. Fast hätte er sich bei meinem letzten Umzug verabschiedet“, schildert sie. Ein Kabelbruch war aber vom Fachmann durch Kürzen des Kabels schnell behoben. „Auf keinen Fall wegtun“, sagt auch er. Und so tut der Elektrogrill, der im VEB Acosta Elektromechanik im thüringischen Thal hergestellt wurde noch immer in Wilrun Wagners Küche seinen Dienst.

Multiboy noch voller Kraft

Auch der robuste Lebensmittelzerkleinerer Multiboy LZ251 vom damaligen Kombinat Elektromaschinenbau VEM steht noch in ihrem Küchenschrank. „Wenn ich backe, leistet er noch gute Dienste und zerkleinert Mandeln zu Mandelmehl“, erzählt die Seniorin. Auch eine Haushaltnähmaschine aus dem VEB Nähmaschinenwerk Wittenberge gibt es noch in ihrem Haushalt und auch einen Entsafter gibt es noch im Haushalt. Doch zum Nähen kommt Wilrun Wagner nicht mehr und die Fruchtsaftzentrifuge wird kaum noch gebraucht, seit sie ihren Garten aufgegeben hat. Auch ein alter Tauchsieder genießt unter den DDR-Haushaltsgeräten bei Wilrun Wagner seinen Ruhestand.

Bei Wilrun Wagner (82) in Döbeln sind noch viele Ostprodukte im Einsatz. Neben dem Kochbuch aus dem Verlag für die Frau Leipzig auch der Multiboy (li.) zum Nüsse zerkleinern. Quelle: Sven Bartsch

Nicht missen möchte sie aber ihr erstes eigenes Kochbuch aus dem Verlag für die Frau in Leipzig, gedruckt in der damaligen LVZ-Druckerei Hermann Duncker in Leipzig. „Es enthält nicht nur Rezepte der beliebten Hausmannskost, sondern auch Tipps zum Kochen, Braten und Backen sowie Ernährungsgrundsätze und vieles mehr.“ Bei Gerichten oder Kuchen, die Wilrun Wagner eher selten zubereitet, schaut sie gern in das uralte DDR-Kochbuch. Zudem hat sie darin zahlreiche Zeitungsausschnitte mit weiteren Rezepten zwischen den Seiten gesammelt.

Wilrun Wagner ist gelernte Industriekauffrau und hat ihr Leben lang in verschiedenen Döbelner Betrieben als Sekretärin gearbeitet. Ihr Arbeitsleben beschlossen hat sie nach der Wende als Mitarbeitern beim Tourismusverband Sächsisches Burgen und Heideland. Daher gehört bis heute Reisen zu ihren liebsten Hobbys. Zudem besucht sie Ausstellungen und Kulturveranstaltungen und arbeitet noch immer als ehrenamtliche Stadtführerin in Döbeln und als Führerin im Kloster Buch. Zudem fotografiert sie und gestaltet aus ihren Bildern Fotobücher.

Von Thomas Sparrer