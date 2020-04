Osterlämmer heiß begehrt

Döbeln

Dass die gut gewachsenen Lämmer als Braten auf den Tisch kommen, möchten sich Melissa (16) und ihr Bruder Felix (14) lieber nicht vorstellen. Gerade helfen die beiden ihrem Opa Frank Helm bei der Pflege der Tiere. Die Osterlämmer, die der 62-jährige Schäfermeister jetzt noch mit ein paar Mutterschafen im Stall in Schallhausen hält, leben länger als bis Ostern. Sie werden direkt verkauft, an Stammkunden mit Haus und Hof, die sie als kuschelige Rasenmäher bis zum Spätherbst, füttern, pflegen und erst dann schlachten.

Schäfermeister Frank Helm: „Ein Lamm ist wie ein kleines Kind. Das zieht man auch nicht nur mit Kartoffeln und Quark groß. Bei uns gehört eben auch mehr dazu, als nur Grasen auf der Weide.“

Die meisten Lämmer werden im Dezember und Januar geboren

Doch in den Wochen vor Ostern läuft bei Frank Helm das Hauptgeschäft mit den Lämmern. „Früher war Ostern die Zeit, in der die Lämmer geboren wurden. Heute ist Ostern die Zeit, in der das Lammfleisch am begehrtesten ist“, erzählt der Schäfermeister. Deshalb werden die meisten Osterlämmer bei ihm im Dezember und Januar geboren, damit sie um Ostern herum nach etwa 120 Tagen etwa 40 bis 50 Kilo wiegen. Darauf hat sich der Landwirt eingestellt.

190 Mutterschafe hat Frank Schäfer. 185 Lämmer haben sie seit Dezember abgelammt. Die meisten Mutterschafe stehen jetzt wieder in Gärtitz am Heimathof des Schäfers. In Schallhausen im Stall sind nur noch die Mutterschafe, die ihre Lämmer noch säugen.

Zu lange Wege sind schlecht für die Tiere

Als am Dienstag vor Ostern gerade wieder 50 seiner Lämmer auf einen Transporter verladen wurden, hatte er ein paar Tränen im Auge. „Man hängt an den Tieren und es ärgert mich, dass es keine regionalen Schlachthöfe mehr gibt und die Tiere so über lange Strecken transportiert werden. Es wurden immer mehr Schlachthöfe geschlossen und alles zentralisiert. Das ist nicht gut für meine Tiere“, schimpft er.

Selbstvermarktung für Ein-Mann-Betrieb zu aufwendig

Er hatte Anfangs mal über die Direktvermarktung seiner Tiere und des Fleisches nachgedacht. „Doch der Aufwand ist so hoch, dass ihn jemand, der seine Tiere komplett selbst versorgt, nicht stemmen kann. Für alles andere ist mein Betrieb aber wiederum zu klein“, hat er lernen müssen. So kümmert sich ein Händler um den Verkauf.

Das Lammfleisch ist in der Bevölkerung als Delikatesse begehrt. Allerdings mehr im Westen als im Osten. Aber die Beliebtheit wächst auch hierzulande wieder. Zudem sind Muslime in Deutschland ein großer Abnehmer. „In zwei Wochen beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan. Da ist Lammfleisch hoch begehrt“, weiß der Schäfer.

Im Osten mögen viele kein Schaffleisch

Er selbst findet ein gut zubereitetes Altschaf aber noch viel schmackhafter als Lamm. „Doch das glaubt mir keiner. Denn Schaffleisch war zu DDR-Zeiten bei vielen verpönt“, erzählt er. In Beicha auf dem Volksgut hat er damals gearbeitet und 1980 seinen Schäfermeister-Abschluss gemacht. „Das delikate Schaffleisch ging damals in den Export nach Westdeutschland. Wir im Osten haben vom Schaf nur das zu kaufen gekriegt, was Chappi fürs Hundefutter im Westen nicht mehr haben wollte. Und so roch man meilenweit, wenn in der Betriebskantine in Beicha Schaf gekocht wurde“, sagt er schmunzelnd. Heute gilt das Schaffleisch wieder als Delikatesse und die Vorurteile mancher ostdeutscher Verbraucher lösten sich in den letzten 30 Jahren auf.

Ziegen werden als Ammen gehalten

Seit Mai 1991 ist Frank Helm nun schon als Schäfermeister selbstständig. Bis vor drei Jahren hielt er 350 Mutterschafe. Doch zu seinem 60. Geburtstag hatte er seiner Frau versprochen, die Zahl zu reduzieren. Der Landwirt mit Leib und Seele hält außerdem noch ein paar Mutterkühe, dazu Truthähne, Puten und Perlhühner. Ein paar Ziegen dienen als Ammen, wenn ein Mutterschaft für ihr Lamm keine Milch hat.

Regionalität und kleinere Betriebe

Was sich Frank Helm wünschen würde, wäre eine Landwirtschaftspolitik, die es Bauern ermöglicht, von kostendeckenden Preisen und nicht von Subventionen zu leben und bei der Regionalität und kleinere Betriebe mehr Chancen hätten. „Denn ein Tierzüchter liebt und achtet seine Tiere und seine Region“, sagt er stolz. Stattdessen entwickele die jetzige Landwirtschaftspolitik immer größere Einheiten mit langen Transportwegen zur Verarbeitung und zu Schlachthöfen.

Von Thomas Sparrer