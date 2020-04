Anders feiern in Leisnig: Stiller Flash-Mob und Schmetterlinge im Bauch

Leisnig

Ein Osterfest wie in diesem Jahr hat es noch nicht gegeben – die Christen werden es wegen der Ausgangsbeschränkungen ganz anders feiern als sonst. Am Sonntagmorgen 6 Uhr sowie Sonntagmittag 12 Uhr, so die Leisniger Pfarrerin Katja Schulze, wird das volle Glockengeläut erklingen. Das ist eine deutschlandweite ökumenische Aktion der evangelischen und katholischen Kirchgemeinden. Auch die Leisniger Pfarrerin lädt ein zu einem anderen, jedoch nicht minder freudvollen Fest.

Alles stiller als sonst

Stiller als sonst wird der Karfreitagnachmittag und -abend und stiller als sonst verläuft der Karsamstag. Seit Freitag 15 Uhr, der Sterbestunde von Jesus, schweigen die Glocken. „Intensiver als sonst werden wir jedoch dann am Ostersonntagmorgen das volle Glockengeläut vernehmen. Es soll uns an den Gang der Frauen zum Grab erinnern und die Nachricht, die sie hörten, dass Jesus auferstanden ist.“

Anzeige

Andachtsbrief statt Osterfrühstück

In Leisnig versammelten sich die Christen Ostersonntagfrüh immer in der Friedhofskirche und auf dem Gottesacker, um es sich gegenseitig zuzusagen und zu singen, dass Jesus auferstanden ist und es mit ihm neue Hoffnung und neues Leben gibt. Dieses Jahr wird das nicht möglich sein. Stattdessen erhielt jeder Erwachsene, der zur Kirchgemeinde gehört, einen Brief mit einer Andacht und dem Verweis auf die gemeindeeigene Internetseite www.kirche-leisnig.de.

Auf dieser sind die Lieder für die einzelnen Feiertage zu hören, an der Altenhofer Orgel eingespielt vom Altenhofer Kantor Günter Hänsel, die Passionsmusik mit ausgewählten Stücken unseres Leisniger Kantors sowie Kirchenmusikdirektors Holger Schmidt samt Bibeltexten und Gebeten.

Bibeltexte und Musik von CD

Außerdem wurden 70 CDs gebrannt, so dass einige Gemeindeglieder, die keinen Internetanschluss haben, die Musik samt Texten trotzdem hören und die CD dann auch weitergeben können. Die Aufnahmen entstanden in der Küchenecke des Gemeinderaumes im ehemaligen Altenhofer Pfarrhaus. Pfarrerin Katja Schulze spricht die Gebete und den Segen für die Passionsmusik und für Ostersonntag.

Die Bibeltexte liest Tim Dierks, der auch die Aufnahmeleitung hatte. Dierks sorgte auch für die Aufnahme in der Altenhofer Kirche mit dem Altenhofer Kantor Günter Hänsel.

Der Altenhofer Kantor Günter Hänsel spielt in der Kirche die Orgel-Musik für die CD ein. Quelle: Tim Diercks

Die Kinder erhielten einen Schokoladenschmetterling. Schulze: „Immerhin ist der Schmetterling neben Osterhasen und Ostereiern ein uraltes Symbol für das Ostergeschehen. Die Raupe verweist auf das Erdenleben, der Kokon auf den Tod und der Schmetterling auf die Auferstehung; auf das neue, verwandelte Leben.“ Die Kinder können sich somit das Ostergeschehen „auf der Zunge zergehen lassen“.

Botschaft mit Kreide gemalt

Die Kinder können, wie auch die Erwachsenen, aktiv werden beim diesjährigen stillen Flashmob. Am Ostersonntagmorgen gilt es, mit Kreide auf den Gehweg vorm Haus den Ostergruß zu schreiben mit den Worten: „Der Herr ist auferstanden!“ Andachten und Gottesdienste finden weiterhin statt, und zwar im Radio, im Fernsehen und im Internet. Genaueres dazu findet sich auf der Kirchen-Internetseite sowie in den Schaukästen. Diese werden immer aktuell mit Andachten zum jeweiligen Feiertag und anderen wichtigen Informationen bestückt.

„Somit bleiben wir in Kontakt, zwar nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern mit den vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir in der heutigen Zeit in unserem Land nutzen können. Daher freue ich mich auch auf das diesjährige Osterfest, mit Ostergeläut wie immer, mit Andachten und Gottesdiensten in Radio und Fernsehen, mit dem Ostergruß auf Gehwegen, über WhatsApp, Telefon und Handy, mit vielen Gesprächen über die Hoffnung, die wir haben, weil Jesus auferstanden ist und lebt… sowie mit Schoko-Schmetterlingen im Bauch.

Von Steffi Robak