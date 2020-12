Ostrau: Auto rollt über Bein von 78-jähriger Frau

Ostrau

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Mittwochmittag in Ostrau zu einem tragischen Unfall mit einer schwer verletzten Frau. Was war passiert? Auf der Kirchstraße an der Kreuzung zur B 169 standen gegen 11.30 Uhr ein Pkw Mercedes und ein Pkw Toyota. Vorausgegangen war ein Unfall mit Sachschaden, wobei der Mercedes rückwärts auf den Toyota gefahren war. Als die 78-jährige Fahrerin des Mercedes ausstieg, stürzte sie und geriet mit ihrem Bein unter das Rad ihres Pkw. Der Mercedes war offenbar nicht ausreichend gesichert, setzte sich in Bewegung und fuhr in der Folge über das Bein der Frau. Sie wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Von daz