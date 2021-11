Ostrau: Den Rammler stört Corona nicht 

Ostrau

Vereinsvorsitzender Wolfram Hirsch und sein Stellvertreter und Ausstellungsleiter Marcus Langer sind äußerst zufrieden: Ihre diesjährige Jahnatalschau für Rassekaninchen ist äußerst gut gelaufen. Während sie im vergangenen Jahr die Schau wegen Corona absagen mussten, war in diesem Jahr der größte Teil der Züchter am Start, und zwar mit insgesamt 404 Tieren.

„Das sind unwesentlich weniger als sonst“, resümiert Langer, „es fehlten höchstens 20 bis 30 Tiere. Und das hat uns bei der Organisation sogar geholfen“, schildert er. So konnten weniger Käfige gestellt werden in der Turnhalle an der Bauernstube. „So war ausreichend Platz, um unser Einbahnstraßensystem möglichst ohne Begegnungsverkehr für die Gäste einrichten zu können.“ Erfreulicherweise waren alle Züchter wieder mit am Start. Traditionell kommen diese nicht allein aus Sachsen, sondern auch aus Sachsen-Anhalt sowie Thüringen. Eine breite Vielfalt an Rassen und Farbschlägen konnte damit vorgestellt werden.

„Das ist unsere Art, den Verein am Leben zu halten – indem wir die Schau wieder angeboten haben. Wir möchten etwas zusammen auf die Beine stellen, dafür ist Vereinsleben da.“ Sein Dank geht dafür an die Züchterfrauen, denn die halten vieles rund um die Schau am Laufen. Auch dass die Gemeinde die Halle kostenlos zur Verfügung stellt, wissen die Akteure um Hirsch und Langer zu schätzen.

60 Aussteller aus den drei Bundesländern waren bei der 26. Schau mit Tieren dabei. „Die Sonderschau der Mecklenburger Schecken tut dafür ihr Übriges. Die stellen immer in Ostrau aus“, erläutert Hirsch. Die alte Wirtschaftsrasse erfreue sich großer Beliebtheit. Nirgends sonst bekommt man so viele Tiere dieser Rasse an einem Ort zu sehen wie in Ostrau. Allein rund 60 Tiere dieser Rasse wurden am Wochenende bei der Jahnatalschau vorgestellt.

Zur Eröffnung schaute neben Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) auch Jörg Petershain aus Döbeln vorbei . Er ist der Landesverbandsvorsitzende der Rassekaninchenzüchter und fungiert außerdem als Vizepräsident des Zentralverbandes der Deutschen Kaninchenzüchter.

Langer als Ausstellungsleiter freut sich, dass sich offenbar keiner der Züchter, die Ostrau regelmäßig ansteuern, in ihrer Zuchtarbeit beirren ließ durch die Corona-Einschränkungen der vergangenen Monate. Nach dem Motto: Den Rammler stört Corona nicht, setzten alle ihre Zuchtarbeit fort und konnten mit beachtlichen Ergebnissen aufwarten. Große Ehrenpreise gingen an Götz Quaas für seine Blauen Wiener, an Eberhard Heimer für Kleinchinchilla sowie an Matthias Fritzsch für Zwergfuchskaninchen weiß, Blauauge. Bei den Mecklenburger Schecken holte Florian Dietze den Groen Ehrenpreis.

Obwohl der Rassekaninchenzüchterverein Ostrau dieses Jahr etwas zu feiern gehabt hätte, nämlich sein 90-jähriges Bestehen, muss die Feier wegen Corona noch warten. „Zu Jahresbeginn 2022 haben wir trotzdem unsere nächste Ausfahrt geplant", verrät Hirsch.

Von Steffi Robak