Ostrau: Gemeinderat befasst sich mit Radweg, Kalköfen und Funkmast

Ostrau

Zu wichtigen Themen sollen die Gemeinderäte von Ostrau in der nächsten Sitzung beraten und Beschlüsse fassen. Die öffentliche Versammlung beginnt am Dienstag, um 19 Uhr, im Vereinsraum an der Molkereistraße 3. Es wird um das Einhalten des Mindestabstandes und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gebeten. Zu Beginn haben Bürgerinnen und Bürger eine Viertelstunde lang die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Für den geplanten Radweg Pulsitz-Ostrau sollen die Planungsleistungen, wie Vermessung, Baugrunduntersuchung und Planung vergeben werden. Auch die Kalköfen Münchhof spielen eine Rolle. Hier geht es um die Vergabe von Tiefbau- sowie Maurerleistungen. Mit der Straßenbaumaßnahme „Am Birkenwäldchen“ in Schrebitz befassen sich die Räte ebenfalls.

Unter der Rubrik Bauanträge und Vorbescheide geht es um den Neubau einer Bergehalle in Pulsitz und um den geplanten Funkmast in Schrebitz.

Personalien gibt es in der Gemeinderatssitzung ebenfalls zu erledigen. So will der Bürgermeister die Berufungsurkunde an die alte neue Kiebitzer Ortsvorsteherin Franziska Dinor übergeben und mit Michaela Steuer die neue Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt vorstellen.

Nach dem Bericht der Ortsvorsteher und Informationen des Bürgermeisters schließt sich ein nicht öffentlicher Sitzungsteil an.

Von daz/obü