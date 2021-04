Ostrau

Aus einem Teil ihres Gewerbegebietes will die Gemeinde Ostrau ein Mischgebiet machen. Konkret betrifft das einen Gebäude- und Parkplatzkomplex an der Sachsenstraße. Dort, wo der Pavillon des Restaurants „Moonlight“ steht, da wo Vepo-Polster seit jeher seine Möbel verkauft, es Arzt- und Physiotherapiepraxen gibt. Und das ist auch der Gebäudekomplex, in dem es mal eine Schleckerfiliale gab. Die Räumlichkeiten stehen seit Jahren leer. Mittlerweile auch schon seit Jahren soll dort eine Spielothek errichtet werden.

Der Gebäudekomplex, in dem unter anderem Vepo-Polster seine Möbel verkauft, und die dazugehörigen Außenanlagen sollen als Mischgebiet statt wie bisher als Gewerbegebiet deklariert werden. Quelle: Gemeinde Ostrau

Das ist einer der Hauptgründe, warum die Gemeinde jetzt ein Mischgebiet daraus machen will. Das heißt: Offiziell soll daraus ein Mischgebiet werden. Auf dem Papier. Denn in der Realität ist es das eigentlich schon. Denn neben den Geschäften und der Gastronomie gibt es eben auch ein Hotel und zahlreiche Wohnungen. Untypisch für ein Gewerbegebiet. „Wie das soweit kam, weiß keiner mehr so richtig“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Irgendwann, in den letzten Jahrzehnten, wurde dem Hotel und auch den Wohnungen mal grünes Licht gegeben. Das war vor Schillings Zeit. „Wir passen den Bebauungsplan also der jetzigen Nutzung an“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Eigentlich läuft das andersrum.

Dilemma um eine Spielothek

Ausschlaggebend für den längst überfälligen Schritt ist auch der erneute Versuch, in den ehemaligen Schlecker-Räumen eine Spielothek zu etablieren. Das ging schon ein paar Mal schief. Ein Grimmaer Automatenhersteller stellte immer wieder Anträge bei der Gemeinde, scheiterte und ging schließlich gerichtlich gegen die Absage vor. Überraschend zog eben jener Automatenhersteller im vergangenen Jahr die Klage zurück. Lange sollte es nicht dauern, da trudelte ein nahezu identischer Antrag in der Gemeindeverwaltung ein. Diesmal sitzt der Antragssteller in Mannheim. Die Forderung ist die Gleiche: Eine Spielothek sei zulässig, weil es mit Hotel und Wohnungen bereits Ausnahmen gibt. Warum dann nicht auch jetzt? Die Gemeinde lehnte den Antrag ohne große Umschweife ab. Und ging in die Spur, dem immer wieder kehrenden Dilemma nun endlich ein Ende zu bereiten.

Veränderungssperre beschlossen

Ein neuer Bebauungsplan soll her. Mischgebiet statt Gewerbegebiet. Und in dem soll auch fest verankert werden, was die Gemeinde für ihr Mischgebiet vorsieht und was nicht. Spielotheken dürften dort auf der roten Liste stehen. Damit sollte dann künftigen Antragstellern frühzeitig die Luft ausgehen.

In den nächsten zwei Jahren soll dieser neue Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Damit in dieser Zeit kein Spielothek-Fiasko dazwischen kommen kann, beschlossen die Ostrauer Gemeinderäte vorsorglich eine Satzung über die Festsetzung einer sogenannten Veränderungssperre. Damit die Pläne nicht gekreuzt werden und der neue Bebauungsplan fürs Mischgebiet nicht gefährdet wird. Das heißt schlichtweg: Solange der neue Bebauungsplan noch nicht offiziell ist, darf niemand mit der Forderung nach Ausnahmen dazwischen grätschen. Sowohl die Veränderungssperre als auch die Aufstellung des neuen B-Plans wurden ohne Gegenstimme im Gemeinderat durchgewunken. Es herrscht unbedingte Einigkeit.

Von Stephanie Helm