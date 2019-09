Ostrau: Kartoffelernte bescheiden, Preis im Keller, aber die Qualität stimmt

Ostrau

So viele Kartoffeln! Da staunen am Donnerstag die Drittklässler der Grundschule Großbauchlitz nicht schlecht, wie viele Knollen vom Traktoranhänger in den großen Auffangbehälter an der Rampe purzeln, um dann übers Förderband zur Sortierung zu rollen und schließlich in kleinen und großen Säcken verpackt zu werden. Vor einer Woche haben die Landwirte der Agrar AG Ostrau mit der Kartoffelernte begonnen.

Immerhin: Qualität ist gut

Womit sich die Mädchen und Jungen noch nicht befassen: Es sieht zwar nach vielen Erdäpfeln aus, doch wenn es nach den Bauern des Ostrauer Landwirtschaftsbetriebes ginge, könnten es noch viel mehr sein. „Das zweite Jahr in Folge ist die Kartoffelernte bescheiden. Der Regen hat gefehlt. Die Qualität ist gut. Aber der Preis ist im Keller“, gibt Wolfram Hirsch, Abteilungsleiter Pflanzenproduktion, eine knappe Zusammenfassung am Rande der Exkursion, die die Schüler sowohl aufs Feld als auch in die großen Lagerhallen der Agrar AG Ostrau führte.

Während Hirsch mit einem Teil der Kinder hinaus auf den Acker fährt, um die große Kartoffelrodemaschine zu zeigen und Ausbilderin Peggy Ruhnau die Sortierung erklärt, hat Winfried Hunold ein paar Minuten Zeit, um noch etwas mehr über die Ernte zu erzählen. Hunold ist der Kartoffel-Experte des Landwirtschaftsbetriebes. Ja, die Ausbeute bei der beliebtesten Feldfrucht der Deutschen lässt auch dieses Jahr zu Wünschen übrig, bestätigt Hunold. „Wir werden etwa nur die Hälfte der Kartoffelmenge ernten, die wir in normalen Jahren haben“, sagt der Landwirt. Schwer getroffen hat das Unternehmen, dass es gerade in der wichtigen Vegetationsperiode Mai bis Ende Juni so gut wie gar nicht geregnet hat. Hunold: „ Kartoffeln brauchen das Wasser, da sie eine Dammkultur sind.“ Die Menge der Knollen, die die Pflanze ausbildet, sei dabei nicht unbedingt geringer. Doch das wenige vorhandene Wasser gehe dann nur in ein paar der Knollen, die eine ordentliche Größe bekommen. Der Regen der letzten Tage konnte für das Wachstum keine Rolle mehr spielen. Immerhin hat er geholfen, die Kartoffeln besser ernten zu können. „Wenn alles so trocken ist, verklumpt die Erde fest mit den Knollen und dann werden sie bei der Ernte eher beschädigt“, erklärt Winfried Hunold.

Die Drittklässler der Grundschule Großbauchlitz bei der Ostrauer Agrar AG. Quelle: Sven Bartsch

Hält das trockene Wetter in den nächsten Jahren an, müssten sich die Ostrauer überlegen, ob der Kartoffelanbau überhaupt noch Sinn macht. „Denn es handelt sich um eine teure Kultur, was das Pflanzgut und die Bestellung betrifft“, erklärt der Experte. Dieses Jahr hat die Agrar AG auf 120 Hektar Kartoffeln angebaut. Vom Zuckerrübenanbau wird sie sich wohl nach dieser Ernte ganz verabschieden, doch das ist eine andere Geschichte.

Direkte Vermarktung in Ostrau

Bei den Kartoffeln kann der Betrieb solche Sorten wie Afra und Gunda (mehlig), Gala und Anuschka (normal, festkochend) oder die rotschalige Laura anbieten. Er vermarktet die Knollen direkt ab Lagerhalle an der Mügelner Straße, findet aber auch Abnehmer bei kleineren und größeren Händlern sowie anderen Vermarktern. Der Großteil der Ernte wird eingelagert. Die Kapazität liegt laut Wolfram Hirsch bei 6.000 Tonnen, die frostsicher untergebracht werden können.

Keinen Einfluss auf den Preis

Sorgen bereitet den Ostrauer Landwirten auch der Preis, den sie für die stärkehaltigen Knollen derzeit bekommen. Vor Kurzem war er noch sehr gut, vorige Woche sackte er allerdings in den Keller. Winfried Hunold kann sich das nur so erklären: Die Hauptanbaugebiete von Kartoffeln befinden sich in Bayern, das dieses Jahr nicht so sehr von Trockenheit geplagt war, und in Niedersachsen, wo die Felder beregnet werden. Die Ernten in den Regionen, die den Preis bestimmen, sind also offenbar nicht schlecht. Größeres Angebot, geringerer Preis. Ärgerlich für die Ostrauer.

Von Olaf Büchel