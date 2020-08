Ostrau: Neuer Glanz für alten Sportplatz

Ostrau

Der Sportplatz in Ostrau soll eine Rundumerneuerung bekommen. Das betrifft die veralteten Außenanlagen und ein neues Sportlerheim. Einen Haken kann die Gemeinde an die Außenanlagen machen. Die sind nahezu fertig gestellt und erstrahlen in neuem Glanz. Der SV Ostrau kann auf einem sanierten Platz kicken.

Der Mammutteil – vor allem finanziell gesehen – ist die neue Flutlichtanlage. Die alte musste weichen, weil die nicht mehr normgerecht betrieben werden konnte. Stattdessen erhellen jetzt vier Flutlichtmasten, die je 16 Meter hoch sind und zwei Scheinwerfer enthalten, den Sportplatz.

Platz für 100 Zuschauer bieten ab sofort die Zuschauerbänke in den Vereinsfarben des SV Ostrau. Quelle: Sven Bartsch

Neben einer neuen Flutlichtanlage entstand eine 100 Meter lange Sprint-Aschebahn und eine Weitsprunganlage. „Das gesamte Areal bekam eine neue Zaunanlage“, weiß Ostraus Bauamtsleiterin Angelika Riedel. Ebenfalls neu: Ein Ballfangnetz zur Bundesstraße 169 hin. Vorher gab es gar keins, jetzt sorgt es dafür, dass fehlgeleitete Bälle nicht zur Gefahr werden können. Ein besonderer Hingucker sind die neuen Zuschauertraversen in den Farben des Vereins. Gelbe und blaue Sitzmöglichkeiten bieten fortan Platz für bis zu 100 Zuschauer. Für die Sportler gibt es nun zwei Spielerkabinen sowie Sprecherkabine. Die sind überdacht und gab es vorher auch nicht.

Abnahme erfolgt

Weniger optisch auffällig, dafür aber umso wichtiger: Der Sportplatz wurde mit neuen Elektroanschlüssen ausgestattet. Dazu gehören auch zwei Energiepoller, die für eine bessere Stromabnahme sorgen. „So müssen Kabel nicht mehr meterlang über den Platz gezogen werden“, erklärt die Bauamtsleiterin.

Die Abnahme aller Maßnahmen ist erfolgt, sagt Angelika Riedel. Der Platz mit all seinen Neuerungen kann ganz offiziell von den Sportlern genutzt werden. Außerdem sollte das alte Gebäude zurückgebaut und die Container umgesetzt werden. Rund eine Viertelmillion Euro kamen die nun fertiggestellten Arbeiten insgesamt.

Mammutprojekt Sportlerheim

Was jetzt noch fehlt, ist das neue Sportlerheim. Dieses Mammutprojekt hat ein finanzielles Gesamtvolumen von rund 880.000 Euro. Zwar wird ein Großteil davon von Sächsischer Aufbaubank (SAB) und Landkreis Mittelsachsen und der Gemeinde Ostrau (264.000 Euro) finanziert, knapp 60.000 Euro muss der Ostrauer Sportverein allerdings selbst stemmen. Vieles davon soll in Eigenleistung passieren. Die Sportler bezogen dahingehend schon Stellung. Sie wollen das Projekt wuppen.

Doch bevor das beginnt, muss das alte Sportlerheim erst einmal verschwinden. Es soll abgerissen werden. Hier steckt noch Asbest im Dach, Heizung und Installationen sind veraltet. Bei der Erneuerung der Außenanlagen wurde bereits darauf geachtet, dass der Bau des neuen Sportlerheims darauf aufbauen kann, sagt die Bauamtsleiterin.

