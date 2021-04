Ostrau: Schnelles Internet will jeder – die Funkmasten vor der Haustür nicht

Region Ostrau

Neue Funktürme für schnelleres Internet sollen bald wie Pilze aus dem Boden schießen – auch im Raum Ostrau. Einige Standorte sind schon festgezurrt, über andere wird noch diskutiert.

Baustart bei Zschochau

Um den in Lüttewitz (Gemeinde Zschaitz-Ottewig) geplanten Funkturm gab es im vergangenen Jahr lange Debatten. Die Anwohner hatten immerhin eine Verschiebung des Standortes und auch eine veränderte Bauweise als Schleuderbetonmast erwirkt. Die Baugenehmigung müsste mittlerweile erteilt sein. Die Deutsche Funkturm GmbH will für die Telekom in der ersten Hälfte dieses Jahres das Bauwerk errichten.

Noch einen Schritt weiter ist das Unternehmen auf dem Weg der besseren Funkversorgung für die Ortschaften Beutig und Zschochau (Gemeinde Ostrau). „Die Arbeiten dafür an dem Standort zwischen den beiden Ortslagen haben begonnen“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Nicht abgestimmt in Schrebitz

Anders sieht es bei dem für Schrebitz geplanten Funkturm-Vorhaben aus. Dort steht die beabsichtigte Errichtungen eines 40 Meter hohen Schleuderbetonmastes am kommenden Dienstag zum wiederholten Male auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung. „Wir wollen, dass der Mast an die äußerste westliche Grenze des ausgesuchten Flurstückes rückt und damit 180 bis 200 Meter weg von der Bebauung“, erklärt der Bürgermeister. Die von der Funkturm GmbH favorisierte nähere Variante sei so nicht mit der Gemeinde abgesprochen gewesen. Das Baurecht sei zwar auf der Seite des Unternehmens, weiß Schilling. Doch es gebe da auch noch die Selbstverpflichtung der Telekommunikationsversorger, die Kommunen in die Vorhaben einzubeziehen. Der Bürgermeister hält das bei der Schrebitzer Standortwahl nicht für gegeben und lässt deshalb auch nicht das Gegenargument eines höheren Planungsaufwandes gelten. Schilling: „Das interessiert uns an dieser Stelle nicht.“ In der Sitzung am Dienstag soll der Gemeinderat noch mal seine Ablehnung bekunden, was den ortsnäheren Standort betrifft. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Genehmigungsbehörde des Landratsamtes der Argumentation der Gemeinde folgt.

Wunsch für Kattnitz

Diskussionsbedarf gibt es auch noch im Ortschaftsrat Noschkowitz. Dort will im benachbarten Kattnitz die Firma Mugler für das Unternehmen Vodafone einen Mast errichten. Nach Einschätzung von Bürgermeister Dirk Schilling läuft das Verfahren in diesem Fall bislang besser als in Schrebitz. Die Beteiligten seien richtig eingebunden, eben auch der Ortschaftsrat von Noschkowitz. Mugler hätte ein bestimmtes Flurstück für den Bau auserkoren gehabt, das aber zu nah an der Wohnbebauung liege. „Um 200 Meter Abstand einhalten zu können, muss es das Nachbargrundstück werden“, sagt Schilling. Der Bürgermeister verweist aber auch darauf, dass aus technischen Gründen nicht jeder Entfernungswunsch der Einwohner in Erfüllung gehen kann. „Es gibt den Vorschlag, den Mast gleich an der Milchviehanlage Döschütz zu errichten. Doch nach Aussagen der Betreiber ist das für eine Versorgung von Rittmitz und Kattnitz mit der neuen 5 G-Technik zu weit weg“, erklärt Dirk Schilling. Das müsse mit dem Ortschaftsrat besprochen werden.

Von Olaf Büchel