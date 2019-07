Ostrau

Sichtbare Veränderungen zeigen sich am Wohnblock mit den Eingangsnummern 9 und 11 in der Ostrauer Ernst-Thälmann-Straße: Der Dachstuhl nimmt Formen an und auch die hohlen Löcher in den Fenstern verschwinden Schritt für Schritt hinter Glas.

Thomas Gola aus Weinböhla, der diesen und den Nachbarblock mit den Nummern 13 und 15 im Herbst 2018 gekauft hat, liegt mit seinen Sanierungsplänen voll im Zeitplan. „In drei Wochen sind die Fenster fertig, dann wird die Fassade erneuert. Dieses Jahr wollten wir Dach, Fenster und Fassade schaffen. Das sieht gut aus“, sagte er der DAZ.

16 Wohnungen pro Block

Geht alles so weiter wie bisher, ist die Außenhülle des Wohnblocks im Oktober fertig und es kann mit dem Innenausbau begonnen werden. Entkernt ist der Block bereits. Dabei wurden die Grundrisse der 16 Wohnungen an modernere Bedürfnisse angepasst. Aus Küche und Wohnzimmer wird künftig ein großer Raum. Ansonsten seien die Wohnungen gut geschnitten, meint Gola.

Acht Mal Drei-Raum- und je vier Mal Zwei- und Vier-Raum-Wohnungen mit 60 bis 82 Quadratmetern sind pro Block vorhanden. Dadurch seien die Wohnhäuser für Singles, junge und ältere Paare wie auch Familien interessant, sagt Gola. Eine gute Mischung könnte sich auch positiv aufs Hausklima auswirken.

Fußbodenheizung und neue Bäder

Dazu soll auch die moderne Ausstattung der Wohnungen beitragen. Geplant sind Fußbodenheizung und Holzfliesen sowie komplett neue Bäder. Außen sollen Balkone angebracht werden. Auch Parkplätze, einen Spielplatz und einen Schutz gegen Schlammlawinen bei Starkregen sollen errichtet werden.

Ende des kommenden Jahres soll der derzeit bearbeitete Wohnblock fertig sein und von ersten Mietern bezogen werden können. Danach soll der zweite Wohnblock in Angriff genommen werden. Beim gleichen Bautempo wie bisher könnte dieser in der zweiten Jahreshälfte 2022 übergeben werden.

Weiteres Gebäude möglich

Schritt für Schritt – so wie Thomas Gola bisher alle seine Unternehmungen angegangen ist, will er es auch in Ostrau machen. Seit zehn Jahren kauft er alten Wohnbestand und bringt diesen auf den neuesten Stand. Dabei konzentriert er sich auf Vororte, Kleinstädte und Dörfer. Weil rund um Weinböhla und Coswig, wo er einst anfing, kaum noch solche Gebäude zu finden seien, habe er seinen Suchhorizont erweitert, sagt Gola. So stieß er 2018 auf Ostrau.

Neben den beiden Wohnblöcken wäre noch Platz für einen dritten – sofern sich die Wohnungen als begehrt herausstellen. Quelle: Sven Bartsch

Wird sein Angebot hier gut angenommen, könnte es sogar einen Neubau von ihm geben. Denn zum Grundstück, auf dem die Wohnblöcke stehen, gehört auch noch eine Freifläche, die bebaut werden dürfte.

Von Sebastian Fink