Ostrau: Vereinsmitglieder malern und pflastern im Akkord

Ostrau

Die Fliesen sind gelegt, der Trockenbauer ist durch, fehlt noch die Elektrik, Sanitäranlagen und der Türbauer muss auch noch ran. Bei allen anderen Angelegenheiten werden die Vereinsmitglieder des SV Ostrau gerade selbst tätig. Denn ein Großteil der Aufgaben, die jetzt noch anstehen, wuppt der Verein in Eigenleistung – vor allem, um die immensen Gesamtkosten von knapp 900.000 Euro zu senken. Dazu gehört das Malern genauso wie das Aufbauen der Möbel oder die restlichen Arbeiten am Außengelände. Oberstes Ziel: Noch in diesem Jahr fertig werden. Darauf spekuliert Franz Litzke. Er gehört zum Verein und ist dort wiederum Teil des Bautrupps, der die Arbeiten koordiniert.

Zur Galerie Damit das neue Domizil des SV Ostrau bis zum Ende des Jahres fertig ist, malern und pflastern die Vereinsmitglieder beim Arbeitseinsatz.

Erst am vergangenen Samstag trafen sich die Vereinsmitglieder zum Arbeitseinsatz am Sportlerheim. Dabei wurde unter anderem die Außenfläche gepflastert. Dass gerade mal wieder das Fußballgeschehen brach liegt, spielt dem Bauvorhaben in die Karten. Wenn niemand auf dem Platz steht, ist Zeit zum Anpacken. Eine Einweihungsfeier soll es übrigens auch geben. „Aber erst nächstes Jahr, wenn das Wetter besser ist und wir mit Helfern und Baufirmen gemeinsam draußen feiern können“, sagt Franz Litzke.

Von Stephanie Helm