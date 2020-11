Ostrau: Wann wird die Pfarrstelle wieder besetzt

Döbeln/Ostrau

Das ist eine gute Nachricht für die Christen in den vier Schwesterkirchgemeinden Döbeln-Simselwitz, Technitz-Ziegra, Beicha-Mochau und Jahnatal. Eine der beiden vakanten Pfarrstellen wird in Kürze wiederbesetzt.

In den vier Schwesterkirchgemeinden sind aktuell zwei Pfarrstellen unbesetzt. Vor zwei Jahren war Döbelns Pfarrer Stephan Siegmund als Pfarrer der Diakonischen Gemeinschaft nach Dresden gewechselt. Im Januar 2020 waren mit der Kirchenbezirksreform die Kirchgemeinden Ostrau-Jahnatal und Beicha-Mochau zum Kirchspiel Döbeln hinzugekommen. Der Ostrauer Pfarrer Reinhard Mehnert war im Sommer in Ruhestand gegangen. Lutz Behrisch, Pfarrer in Döbeln und Technitz ist seitdem der einzige Pfarrer und Leiter des Pfarramtes. Für die beiden ausgeschriebenen Pfarrstellen gab es bisher keine Bewerbung.

Pfarrer Lutz Behrisch in der Technitzer Kirche. Quelle: Sven Bartsch

Landeskirchenamt schickt Verstärkung

Doch nun hat das Landeskirchamt gehandelt: Es entsendet eine junge Pfarrerin, frisch vom Vikariat, nach Ostrau. Somit wird die Pfarrstelle von Pfarrer Reinhard Mehnert ab 1. März wieder besetzt. Die junge Pfarrerin tritt ihre allererste Pfarrstelle an und wird bei ihrem ersten Gottesdienst feierlich ordiniert. „Ich freue mich über die Verstärkung und auf eine gute Zusammenarbeit“, sagt Pfarrer Lutz Behrisch.

Heiligabend-Gottesdienste unter freiem Himmel

Das bevorstehende Weihnachtsfest muss er nun noch einmal allein stemmen. Behrisch ist als Pfarrer aktuell für zwölf Kirchtürme zuständig. „Das ist schon anstrengend. Zumal wir durch Corona auch neue Wege beschreiten müssen“, sagt er. Ganz konkret heißt das: Es werden am Heiligabend an vielen Orten mit großer Wahrscheinlichkeit Freiluft-Gottesdienste stattfinden, etwa auf dem Döbelner Lutherplatz vor der Nicolaikirche. Dadurch wird es natürlich auch musikalisch Einschränkungen geben und die Gottesdienste müssen bei kühlem Wetter auch kürzer gehalten werden. „Die Details werden noch in allen Gemeinden besprochen“, kündigt Behrisch an.

Viele andere Veranstaltungen wie das Weihnachtsoratorium in der Nicolaikirche, das Adventskonzert des Stadtsingechores und der Technitzer Turmtreff fallen aus. Gottesdienste können aber aktuell mit Abstand und durchgehend zu tragendem Mundschutz in den Kirchen abgehalten werden. Unterstützt wird Pfarrer Behrisch beim Halten der Gottesdienste von Diakonin Stephanie Hagedorn, den Prädikanten Matthias Girbig und Arndt Kretzschmann. Neben ihnen wird auch Pfarrer im Ruhestand Reinhard Mehnert Gottesdienste in der Weihnachtszeit halten. Auch Kirchvorsteher werden einspringen.

Wie im Frühjahr soll es auch jetzt wieder Gottesdienste und zudem den lebendigen Adventskalender der Kirchgemeinde Döbeln zum Hören geben. Quelle: Sven Bartsch

Hörgottesdienste und lebendiger Adventskalender im Internet

In der Kirchgemeinde Döbeln werden aktuell auch wieder Hörgottesdienste angeboten. Der nächste am 15. November. Für den lebendigen Adventskalender der Kirchgemeinde Döbeln soll es zudem eine Online-Alternative geben. Sonst öffneten an jedem Tag der Vorweihnachtszeit Gemeindeglieder ihre Haus- und Wohnungstüren, luden die Gemeinde zu Keksen, Tee, Liedern und Texten ein. Da dies in Zeiten von Corona nicht möglich ist, sucht Stefan Hagedorn Menschen, Familien, Ehepaare, Gemeindegruppen oder Gemeindekreise, die etwas vorlesen, singen, musizieren. So sollen 24 fünf- bis achtminütige Tonbeiträge aufgenommen und als Online-Version des lebendigen Adventskalenders ins Netz gestellt werden.

Von Thomas Sparrer