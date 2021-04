Ostrau: Zufahrt zum Einkaufsmarkt wird verbreitert

Ostrau

Die einen haben ihre Einkäufe im Auto verstaut und wollen sich auf dem Heimweg machen, die anderen müssen ihre Runden im „Nah und Gut“-Einkaufsmarkt in Ostrau noch drehen. Treffen sich beide mit ihren Autos in der Zufahrt zum Einkaufsmarkt, geht es eng zu. So eng, dass einer von beiden immer warten muss. Genau dieses Szenario soll bald der Vergangenheit angehören. Die Gemeinde Ostrau nimmt die Zufahrt in der Kirchstraße in Angriff und will sie um zirka zwei Meter verbreitern. Dafür zahlt die Gemeinde rund 8.000 Euro.

Späteren Rissen vorbeugen

Die Verbreiterung wird grundhaft neu aufgebaut, bekommt eine Schotter- und Asphalttragschicht. Um später Rissen zwischen altem und neuem Aufbau zu vermeiden, wird ein sogenanntes Geogitter verlegt. Das soll den Untergrund zunächst stabilisieren. Dafür muss die gesamte Fläche um vier Zentimeter abgefräst und komplett neu aufgebracht werden. Als Begrenzung werden Hochborden gesetzt. Die Arbeiten verrichtet die Firma Hoff aus Ostrau.

Gute Einkaufsbedingungen schaffen

Vor Beschlussfassung wurde der Sachverhalt von den Gemeinderäten rege diskutiert. So stand die Frage im Raum, warum die Gemeinde eine Zufahrt zum Einkaufsmarkt in Ordnung bringen soll und nicht der Betreiber selbst? Der Gemeinde liegt viel daran, gute Einkaufsbedingungen im Ort zu schaffen. Dazu gehört, laut Bürgermeister Dirk Schilling (CDU), eben auch, diese Zufahrt bestmöglich nutzbar zu machen.

Schild widerrechtlich aufgestellt

Während der Diskussionen kam ein ganz anderer Aspekt zur Sprache. Der Parkplatz, der sowohl von den Kunden des Einkaufsmarktes als auch von den Patienten der dortigen Arztpraxis genutzt wird, gehört der Gemeinde. Trotzdem soll nun der Betreiber des Einkaufsmarktes ein Parkverbotsschild aufgestellt haben, dass Falschparker in die Flucht schlagen soll. „Das sollte dort nicht sein“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling über das Schild. „Der Betreiber hat kein Recht, die Leute dort zu verjagen.“ Die Gemeindeverwaltung wolle der Sache nachgehen und das Schild entfernen lassen.

Von Stephanie Helm