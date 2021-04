Ostrau bleibt in Funkturm-Debatte hart

Schrebitz

Die Deutsche Funkturm GmbH, ein Tochterunternehmen der Telekom, will in Schrebitz einen Funkturm bauen. Der ist auch dringend nötig, denn Handyempfang gibt es im Ort kaum bis gar nicht. Was für Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag samt ständiger Erreichbarkeit ist, ist für Anwohner eine Zumutung. Der Funkmast wird gebraucht. Darüber sind sich alle einig. So weit so gut.

50 Meter sind zu wenig

Doch wie schon der Fall des geplanten Funkturmbaus in Lüttewitz zeigte, geht eines den Anwohnern gegen den Strich: Wenn ihnen die Funktürme vor die Nase gestellt werden. Und das ist in Schrebitz der Fall. Gerade einmal 50 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt soll der Sendemast errichtet werden. Und das ist ausgerechnet eine Arztpraxis. Die Gemeinderäte von Ostrau lehnten den Bauantrag bereits im Februar ab. Jetzt hatten sie den Sachverhalt ein zweites Mal auf dem Tisch.

Höhere Planungskosten

Die Deutsche Funkturm GmbH erbittet sich mehr Zeit. Man wolle den von der Gemeinde vorgeschlagenen alternativen Standort prüfen. Doch schon im Vorfeld führt das Unternehmen Argumente gegen den Kompromiss ins Feld: Da wären zum einen die Kosten für die Planungen. Die sind theoretisch schon abgeschlossen. Muss das Unternehmen jetzt nochmal neu planen, weil sich der Standort ändert, treibt das natürlich auch die Kosten in die Höhe. „Diese Kosten hat sich der Planer selbst zuzuschreiben“, sagt dazu Bürgermeister Dirk Schilling. Denn eine erneute Planung wäre nicht nötig, wenn vorher mit der Gemeinde gesprochen und sich daraufhin auch an mündliche Absprachen gehalten worden wäre. Doch das Unternehmen hat seine Pläne nicht mit der Gemeinde abgestimmt, sondern sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Zudem halte sich der Planungsaufwand in Grenzen. Denn es handelt sich um das gleiche Flurstück, nur eben ein ganzes Stück weiter weg von den nächsten Häusern.

Naturschutzbehörde als Trumpfkarte

Um ihren favorisierten Standort zu verteidigen, will die Deutsche Funkturm GmbH jetzt die Untere Naturschutzbehörde ins Boot holen. Die soll bestätigen, dass der Erschließungs- und Versiegelungsaufwand größer wäre, würde der Funkturm an die Stelle weiter weg vom Ort gerückt werden. Dass daran nichts dran ist, erklärt der Bürgermeister. „Es gibt eine Zuwegung. Die gehört der Gemeinde. Und wir geben für die Nutzung gern grünes Licht“, so Schilling. Das Gemeindeoberhaupt ist verärgert darüber, dass die Naturschutzbehörde jetzt als Trumpfkarte herhalten soll. „Die verpflichtend vorgeschriebene kommunale Beteiligung kann dadurch nicht ersetzt werden“, sagt er.

Gemeinderat lehnt wieder ab

Auch wenn die Sache eigentlich klar auf der Hand liegt: Die Gemeinde musste sich nun erneut dazu äußern. Das fordert das Landratsamt. Das tat sie – in Form einer erneuten Ablehnung.

Bei der Deutschen Funkturm GmbH hält man sich zu den neuen Entwicklungen bedeckt. „Aus unserer Sicht hat sich nichts verändert“, erklärt Pressesprecher Benedikt Albers.

Von Stephanie Helm